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Der 76. jährliche FIFA-Rat findet diese Woche in Vancouver statt, mit Vertretern aller 211 Mitglieder, zumindest theoretisch, weil iranische Beamte nach Kanada nicht eingereist sind und nach "inakzeptablem Verhalten der Einwanderungsbehörden" nicht nach Kanada eingereist sind. Eine zunächst von der Teheraner Nachrichtenagentur Tasnim berichtete Erklärung besagte, dass der iranische Verband mit seinem Präsidenten Mehdi Taj, Generalsekretär Hedayat Mombeni und depry Generalsekretär Hamed Momeni "kehrten mit dem ersten verfügbaren Flug in die Türkei zurück, aufgrund des inakzeptablen Verhaltens der Einwanderungsbeamten am Flughafen und der Beleidigung eines der ehrenhaftesten Organe der iranischen Streitkräfte".

Bevor er Präsident des iranischen Fußballverbands wurde, war Mehdi Taj Mitglied der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), die in Kanada als Terrororganisation gelistet ist. Taj hatte eine Sondergenehmigung erhalten, Kanada nur für das FIFA-Turnier einzureisen, sonst hätte er nicht einreisen dürfen.

Die iranischen Beamten scheinen jedoch aufgrund der Behandlung durch die Einwanderungsbehörden über die Türkei nach Iran zurückzukehren, obwohl Kanadas Außenministerin Anita Anand sagte, dass ihnen "unbeabsichtigt" die Einreise verweigert worden sei.

Das Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, eine kanadische NGO, erklärte, dass "die Entscheidung, ihm überhaupt Zutritt zu gewähren, zutiefst beunruhigend war. Sie untergräbt Kanadas Einstufung der IRGC als terroristische Organisation und widerspricht dem Engagement unseres Landes, die Straflosigkeit schwerer Menschenrechtsverletzungen im Iran zu bekämpfen."

Iran ist eines der 48 Länder, die sich nächsten Sommer für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, und seine Präsenz wurde viel diskutiert, da sie alle drei Gruppenspiele auf US-amerikanischem Boden bestreiten müssen. Die FIFA besteht darauf, dass sie gehen werden.

Unterdessen hat Amnesty International vor der Gefahr und dem Risiko für Fans, Spieler, Journalisten, Arbeiter und lokale Gemeinschaften durch die missbräuchlichen US-Einwanderungspolitiken gewarnt und FIFA-Präsident Gianni Infantino gebeten, Stellung zu beziehen und Trump zu bitten, die Abschiebungen während des Wettbewerbs zu stoppen.