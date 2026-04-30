Amnesty International fordert FIFA-Präsident Gianni Infantino auf, Trump zu bitten, Abschiebungen und Repressionen zu stoppen

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Amnesty International hat FIFA-Präsident Gianni Infantino aufgefordert, den 76. FIFA-Kongress in Vancouver, ab heute, Donnerstag, zu nutzen, um sein Engagement zu zeigen, sicherzustellen, dass die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada frei von Abschiebungen, Inhaftierungen und Repressionen bleibt und dass die Einwanderungspolitik während der Veranstaltung nicht aktiv wird.

"Mit nur noch sechs Wochen bis zum Beginn der Weltmeisterschaft 2026 hat FIFA-Präsident Gianni Infantino noch nicht öffentlich dargelegt, wie Fans, Journalisten und lokale Gemeinschaften vor willkürlicher Inhaftierung, Massenabschiebungen und Maßnahmen gegen die freie Meinungsäußerung geschützt sein werden", sagte Steve Cockburn, Leiter für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit bei Amnesty International.

Amnesty International hatte zuvor vor der Gefahr und dem Risiko für Fans, Spieler, Journalisten, Arbeiter und lokale Gemeinschaften durch missbräuchliche US-Einwanderungspolitiken gewarnt, die zu "rechtswidrigen Festnahmen, Masseninhaftierungen und Abschiebungen" führten. "Dieser FIFA-Kongress sollte der Moment sein, in dem er dies tut, und die globale Fußballgemeinschaft muss mehr als nur leere Floskeln erhalten."

Cockburn hält es für "unglaublich", dass Infantino Trump während der Weltmeisterschaft noch nicht gebeten hat, ICE-Razzien einzustellen, zu einer Zeit, in der Millionen ausländischer Besucher die USA besuchen werden. "Allein im Jahr 2025 wurden 500.000 Menschen im Zuge eines landesweiten Menschenrechtsnotstands aus den USA abgeschoben. Das kann nicht so weitergehen."

"In den USA stellen Einwanderungspolitiken weiterhin eine ernsthafte Bedrohung dar, während in allen drei Gastländern Diskriminierung und Einschränkungen der Meinungsfreiheit und friedlichen Proteste gelten. Es ist an der Zeit, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino uns endlich erklärt, wie die Menschenrechte geschützt werden."