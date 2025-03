Beacn Mic & Mix Erstellen

Viele Leute wollen in den Markt für Streaming-Mikrofone einsteigen, in der Regel in Preisklassen, in denen man entweder viel in etwas investiert, das man schnell wieder fallen lässt (ein bisschen wie beim Reiten), oder so billig kauft, dass die Ausrüstung sehr schnell durch ein besseres Modell ersetzt werden muss (auch ein bisschen wie Pferde). Beacn ist ein kanadisches Unternehmen, das es schon seit einigen Jahren gibt und das sich auf bestimmte Segmente mit gezielten Produkten konzentriert. Ihre Designphilosophie ist relativ schlank und funktional und entweder in Weiß oder Schwarz erhältlich.

Die Preise sind nicht unangemessen, aber auch nicht billig. Ein Mix Create kostet normalerweise 220 £, ist aber für viel weniger zu finden. Ein Mic kostet normalerweise 280 £, kann aber auch für weniger gekauft werden, wenn es angeboten wird. Der Arm, der sowohl flach ist als auch über 5/8- und 3/8-Gewinde verfügt, kostet normalerweise 109 £.

Beacn Mic ist ein Broadcast-Mikrofon, das auf USB-C läuft. Das bedeutet, dass Sie keine XLR-Schnittstelle benötigen, sondern für alles auf einen Computer angewiesen sind. In den Szenarien, in denen das Mikrofon typischerweise zum Einsatz kommt, ist dies jedoch selten ein Problem, zumal selten lange Kabelwege oder ein Mikrofon benötigt werden, das viel Strom benötigt.

Das Mikrofon ist in einem Aluminiumgehäuse untergebracht und verfügt über einen eingebauten Pop-Filter, DAC, verstellbares Stativ, DSP und sogar einen kleinen Kopfhörerverstärker. Ein RGB-Ring dient sowohl als Pegel- als auch als Stummschaltungsanzeige. Auf den ersten Blick sieht es schrecklich aus, aber die Farbeffekte sind tatsächlich viel fließender, als ich befürchtet habe. Es wäre aber schön gewesen, wenn der Pop-Filter schaltbar gewesen wäre.

Eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, warum es nicht mit einem kleinen Tischständer geliefert wird. Das macht keinen Sinn. Das Mikrofon ist auch ziemlich schwer (3/4 kg), was irgendwie lustig ist, wenn es speziell für die Montage an einem Mikrofonarm entwickelt wurde. Es verfügt außerdem über eine integrierte Geräuschunterdrückung, die nicht nur Hintergrundgeräusche wie Computerlüfter entfernt, sondern auch in Echtzeit funktioniert. Er wurde für bestimmte Einsatzszenarien entwickelt und verwendet eine Nierencharakteristik, und zwar eine scharfe.

Die Software, Beacn App, funktioniert nur mit vernetzten Produkten - so viel zum Vor-Einstellen. Die Treiber sind integriert, so dass die Produkte ohne die Software nicht genutzt werden können, zumindest nicht ohne deren Installation. Ich habe gemischte Gefühle gegenüber der App. In meinem relativ einfachen Setup funktionierte es gut, aber viele berichten von Problemen mit komplexeren Setups. Für das Streaming scheint es naheliegend, was durch die Blitz- und Neonfarben betont wird, die sehr deutlich machen, was jeder Knopf tut. Mein größter Kritikpunkt ist, dass die EQ-Funktion nur 8 Bänder hat, wahrscheinlich weil viel Wert auf Effekte gelegt wird.

Die Aufnahmequalität ist gar nicht so schlecht - das Mikrofon bietet 32-Bit-Audio, das sowohl neutral als auch offen ist, aber eindeutig auf Stimmen abzielt. Ohne die Software klingt es allerdings etwas kastenförmig und es fehlt an Bässen. Bei dem festen Aufnahmemuster ist es erwähnenswert, dass es sich eher als echtes Podcast-Mikrofon eignet als als Streaming-Mikrofon, bei dem Sie weit davon entfernt sitzen können. Die Empfindlichkeit ist nicht besonders gut, also seien Sie darauf vorbereitet, sie etwas aufzudrehen. Wenn jedoch alles richtig eingestellt ist und die Kompressorfunktion aktiviert ist, verbessert sich der Klang erheblich.

Beacn Mix Create ist ein solides Angebot für ein einfaches, aber effektives Audio-Interface, das Audiosignale auf verschiedene Weise auf Ihren Computer und aus Ihrem Computer verwalten kann, alles über Software. Es wird an Gamer, Streamer und Content-Ersteller vermarktet, ist aber auch nützlich für diejenigen unter uns, die fortgeschrittenere Audio-Setups haben. Zum Beispiel habe ich mein primäres System zusammen mit Kopfhörern und Computerlautsprechern angeschlossen, sodass ich mit mehr Quellen als nur dem PC jonglieren kann.

Leider besteht das Gerät komplett aus Kunststoff, was enttäuschend ist, da ich bei Produkten mit einer UVP von über 100 GBP ein Metallgehäuse erwarte.

Es verfügt über einen 5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 800x400, vier Kunststoffknöpfe mit Membrantasten für die Stummschaltung und zwei Tasten zum Umschalten zwischen den Seiten des Bildschirms für mehrere Kanäle. Überraschenderweise verfügt der Bildschirm über keine Touch-Funktion. An der Unterseite befindet sich eine Taste, mit der Sie zwischen dem, was Sie hören, und dem, was an den Ausgang gesendet wird, wechseln können - ein intelligentes Feature, das auf kleinem Raum viele Optionen bietet. Obwohl das Gerät über USB-C verfügt, kommt das Kabel mit USB-A am anderen Ende, wahrscheinlich weil viele Mainboards selbst in den teuren Segmenten noch wenige USB-C-Anschlüsse haben.

Sie müssen etwa eine Stunde für die Einrichtung einplanen, insbesondere wenn Sie normalerweise nur den Audiomixer Windows verwenden. Ich verwende hauptsächlich dedizierte Programme im exklusiven Modus, so dass sie den Mixer umgehen, aber für viele kann diese Methode schnell verwirrend werden, da alles im Beacn App konfiguriert werden muss. Glücklicherweise ist alles on-the-fly, ungenutzte Eingaben werden automatisch stummgeschaltet und die meisten Dinge werden automatisch erkannt. Andernfalls ist es nur Drag-and-Drop.

Die Einstellungen waren eigentlich von Anfang an ziemlich gut - sogar die Tastenempfindlichkeit - so dass ich nicht viel verändert habe. Eine coole Funktion ist, dass die Stummschalttaste so konfiguriert werden kann, dass nur eine Richtung, z. B. Ihr Mikrofon, stummgeschaltet wird, während Sie weiterhin Spiel- und Hintergrundaudio abspielen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach zwischen Lautsprechern und Headset wechseln.

Jeder Kanal verfügt über zwei Regler - einen für sich selbst und einen für das Ausgangssignal. Dies ist besonders praktisch für Streamer, die nicht möchten, dass das Publikum hört, dass sie einen Krimi-Podcast hören, während sie Aufregung über das Spielen von My Little Pony 8 vortäuschen.

Beacn Mix Create ist ein etwas lustiges Produkt. Es richtet sich ganz klar an Menschen, die Streaming ernst nehmen und bereit sind, dafür zu bezahlen. Gleichzeitig gibt es einige seltsame Designentscheidungen, wie z. B. das Kunststoffgehäuse des Mischers und die Kunststofftasten.

Die Software ist sowohl einfach als auch komplex - ich habe keine Probleme erlebt, aber viele andere haben Fehler gemeldet. Es macht mir Sorgen, dass zwischen den Updates sechs Monate liegen können. Eines der Dinge, die GoXLR, den bisherigen De-facto-Standard des Marktes, bedrohten, war der Mangel an Software-Updates - und das ist kein Bereich, den Beacn vernachlässigen sollte.

Dies ist für diejenigen, die entweder von Anfang an ehrgeizig sind oder nicht vorhaben, irgendwann auf XLR umzusteigen. Wenn Sie sich nicht scheuen, sich mit den Softwareeinstellungen herumzuschlagen, werden Sie mit viel Funktionalität und großartigem Klang belohnt. Und wenn es im Angebot ist, ist der Preis immer noch erschwinglich.