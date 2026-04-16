Halbfinals der Champions League 2025/26 mit Terminen und Uhrzeiten: PSG, Bayern, Atleti, Arsenal

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Die Halbfinalisten der UEFA Champions League 2025/26 wurden nach den Spielen am Mittwoch festgelegt, einschließlich des dramatischen K.o.-Sieges zwischen Real Madrid und München, und die Termine für die letzten vier Teams sind bereits festgelegt: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern München und Arsenal.

Am Dienstag schied PSG Liverpool mit 2:0 aus, insgesamt 4:0, und am Mittwoch hielt Arsenal Sporting auf 0:0, wobei das K.o.-Spiel 1:0 für die Gunners endete. Deutlich dramatischer waren die K.o.-Spiele zwischen Atlético de Madrid und Barcelona (Barça gewann 2:1, aber Atleti gewann mit 3:2 in der Gesamtwertung) sowie zwischen Bayern München und Real Madrid (Bayern gewann 4:3 und 6:4 im Gesamtergebnis).

Halbfinale der Champions League:

Hin- und Rückspiel



PSG gegen Bayern München: Dienstag, 28. April, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Atlético gegen Arsenal: Mittwoch, 29. April, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Rückspiel:



Arsenal gegen Atlético de Madrid: Dienstag, 5. Mai, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Bayern gegen PSG: Mittwoch, 6. Mai, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST

