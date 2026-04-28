Bayern München gegen Paris Saint-Germain: Wie läuft das direkte Duell vor dem Halbfinale der Champions League.

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Das erste Halbfinale der Champions League findet heute Abend statt, ein Duell zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain, wobei das Hinspiel in der Allianz Arena in München ausgetragen wird und ein Rachewunsch in der Luft liegt, nachdem PSG Bayern im letzten Spiel besiegt hatte, im Viertelfinale der Vereins-Weltmeisterschaft am 5. Juli. 2025.

Désiré Doué und Ousmane Dembélé trafen in der Schlussphase der zweiten Halbzeit, in einem Spiel, in dem Jamal Musiala sich schwer verletzte, als er sich beim Zusammenprall mit Gianluigi Donnarumma das Wadenbein brach: Manche geben dem Torwart die Schuld, der jetzt bei Manchester City spielt. Es dauerte neun Monate, bis Musiala sich erholte; er kehrte am 1. April zurück, könnte aber die Weltmeisterschaft verpassen.

In offiziellen UEFA-Spielen (die Klub-Weltmeisterschaft zählt nicht) haben Bayern München und Paris Saint-Germain 15 Mal aufeinandergetroffen, Bayern hat neunmal gewonnen und mehr Tore erzielt (21 gegen 16). Interessanterweise ist ein PSG gegen Bayern nie unentschieden geendet.

Tatsächlich hat Bayern in der Champions League vier Siege in Folge gegen PSG. Das letzte Mal, dass PSG Bayern München besiegte, war im Viertelfinale 2021, wo sie auswärts mit 3:2 gewannen und sich durch Auswärtstore qualifizierten. Eines der bemerkenswertesten Spiele war das Champions-League-Finale 2020, in dem Bayern PSG mit 1:0 besiegte.

Bayern München strebt an, seinen siebten Champions-League-Titel zu gewinnen und damit den Rekord von AC Mailand von sieben Titeln einzustellen (nur hinter Real Madrid mit 15), während PSG auf seinen zweiten Titel abzielt, der ein aufeinanderfolgende Titel sein würde. Das Rückspiel findet am Mittwoch, den 6. Mai, in Paris statt.