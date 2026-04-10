Jamal Musiala sollte wegen seiner Verletzung auf die Weltmeisterschaft verzichten, sagt Oliver Kahn

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Jamal Musiala hat seit seiner Rückkehr nach Verletzung im Januar nur sporadisch für Bayern München gespielt, und es bleibt die Frage: Wird er von Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert? Musiala erlitt bei der Vereins-Weltmeisterschaft einen schweren Wadenbeinbruch, ein umstrittener Vorfall, bei dem seine Bayern-Mitspieler dem damaligen PSG-Torwart Donnarumma die Schuld gaben.

Laut Oliver Kahn, dem ehemaligen deutschen und Bayern-Kapitän, sollte Musiala nicht gehen.

"Er sollte sich aus der Weltmeisterschaft zurückziehen. Wenn ich das Gefühl habe, dass mit meinem Spiel etwas nicht stimmt, muss ich an mir arbeiten, um wieder voll fit zu werden", sagte Kahn gegenüber Sky (über Goal.com), was andeutete, dass der Spieler noch nicht bereit ist.

"Wir wissen, wozu er vor der Verletzung fähig war. Und es war eine sehr schwere Verletzung. Die Frage ist nicht nur körperlich; Es ist auch verrückt: Was geht in seinem Kopf vor? Ist er bereit, wieder mit 100 Prozent zu tackeln?"

Musiala hat seit seiner Rückkehr im Januar letzten Jahres nur einmal ein volles 90-minütiges Spiel bestritten. Mit 23 Jahren wird er wahrscheinlich noch mehrere Weltmeisterschaften bestreiten können, aber für ihn ist das Wichtigste, seine frühere Fitness wiederzuerlangen.

Diese Woche überraschte Musiala die Fans, indem er Mitautor von zwei Kinderbüchern wurde und erzählte, wie "sein Fußballabenteuer" bei Bayern begann. Er möchte Kinder auf und neben dem Spielfeld inspirieren, und vielleicht sollte die Weltmeisterschaft im Moment nicht sein Hauptanliegen sein. Wie dem auch sei, Julian Nagelsmann hat noch zwei Monate, bevor die endgültige Liste der FIFA vorgelegt wird...