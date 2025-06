Bayern München bei der Klub-WM: Termine, Rivalen und der Weg ins Finale

HQ

Bayern München ist einer der 12 europäischen Klubs unter den 32 teilnehmenden Klubs der FIFA Klub-Weltmeisterschaft und neben Borussia Dortmund der einzige deutsche. Der europäische Gigant, der 2020 die Champions League gewann, gewann in diesem Jahr bereits die Klub-Weltmeisterschaft, aber dies ist ein ganz anderer Wettbewerb, der der Saison zum 125-jährigen Jubiläum ein süßes Ende setzen würde.

Um dorthin zu gelangen, müssen die Bayern jedoch zunächst eine Gruppenphase in der Gruppe C überstehen, zu der einer der größten Klubs Argentiniens, die Boca Juniors, sowie der portugiesische Klub Benfica gehören, der sich wie die Bayern über den Ranglistenweg qualifiziert hat. Zur Gruppe gehört auch der Auckland City FC, der einzige Vertreter des OFC, der als einzige Amateurmannschaft wie die schwächste von allen klingt...

Die Spiele der Gruppenphase des FC Bayern München bei der Klub-WM



Sonntag, 15. Juni: Bayern - Auckland City: 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ



Samstag, 21. Juni: Bayern vs. Boca Juniors: 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ



Dienstag, 24. Juni: Benfica - Bayern: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Möglicher Weg für den FC Bayern ins Finale bei der Klub-WM

Da die Bayern Teil der Gruppe C sind, würden sie im Falle eines Einzugs ins Achtelfinale auf Mannschaften der Gruppe D treffen. Das bedeutet, dass ihre potenziellen Rivalen in der ersten K.o.-Phase sind:



Flamengo



ES Tunis



Chelsea



Los Angeles FC



Und je nachdem, ob sie den ersten oder zweiten Platz in der Gruppe belegten, spielten sie ihre Spiele auf:



Samstag, 28. Juni: Sieger der Gruppe C gegen den Zweiten der Gruppe D: 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ



Sonntag, 29. Juni: Sieger der Gruppe D gegen den Zweiten der Gruppe C: 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ



Im Falle eines Sieges käme es im Viertelfinale zu einem Gegner aus den Gruppen A oder B:



Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami



Paris Saint-Germain



Atlético Madrid



Botafogo



Seattle Sounders



Danach könnten sie die Viertelfinalspiele am Samstag, den 5. Juli um 15:00 Uhr MESZ oder Samstag, den 5. Juli um 18:00 Uhr MESZ bestreiten und entweder eines der Halbfinalspiele am Dienstag, den 8. Juli um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ am 8. Juli oder den 9. Juli bestreiten.

Das Finale der Klub-Weltmeisterschaft findet am Sonntag, 13. Juli, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ statt. Glaubst du, dass Bayern München dabei sein wird?