Bayern-Flügelspieler Alphonso Davies in München betrunken am Steuer erwischt Der kanadische Nationalspieler hat am Samstag gegen Dortmund ein wichtiges Spiel.

HQ Alphonso Davies, der in Ghana geborene kanadische Flügelspieler, der bei Bayern München spielt, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag betrunken am Steuer erwischt, obwohl sein Blutalkoholspiegel nicht ausreichte, um eine Straftat zu begehen. Das berichtet die deutsche Boulevardzeitung BILD, die derzeit von keiner anderen Quelle bestätigt wird, ohne ein Wort von Bayern München oder dem 24-jährigen Spieler. Laut BILD wurde er um 2.15 Uhr von der Polizei angehalten, als er seinen Lamborghini in München fuhr. Sie stellten fest, dass er einen Blutalkoholspiegel von 0,6 Gramm pro Liter hatte, was ihn zu einer Geldstrafe von 500 Euro oder einem einmonatigen Fahrverbot führen könnte. 0,6 liegt über dem für erfahrene Fahrer zulässigen Wert von 0,5 g/l, aber unter den Werten, die eine strafrechtliche Sanktion darstellen würden, 0,8 g/l. Nachdem er die Geldstrafe erhalten hatte, wurde er entlassen, da sein Beifahrer stattdessen das Steuer übernahm. Es wird angenommen, dass der Spieler sein Freitagstraining normal absolviert hat, und da es keine offizielle Antwort vom Verein gibt, richten sich nun alle Augen auf das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern am Samstag, eines der wichtigsten Bundesliga-Spiele. Mit 29 Punkten, 6 Zähler vor dem nächsten Verfolger Frankfurt, deutet alles darauf hin, dass die Bayern in diesem Jahr die Meisterschaft zurückholen können. Dortmund ist mit 19 Punkten Fünfter. Saolab Press / Shutterstock