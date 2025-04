Bayer Leverkusen scheidet im DFB-Pokal gegen einen Drittligisten aus

HQ

Im DFB-Pokal findet in dieser Woche das Halbfinale statt. Und der amtierende Titelverteidiger Bayer Leverkusen, der im vergangenen Jahr zum zweiten Mal nach 31 Jahren den Pokal gewann, hat Arminia Bielefeld, einen Drittligisten in Deutschland, verblüfft.

Im Halbfinale am Dienstag wurde ein frühes Tor von Jonathan Tah von Marius Worl und Maximilian Grosser schnell beantwortet, in der ersten Halbzeit auf 2:1 herangeführt und Xabi Alonsos erste Niederlage im DFB-Pokal beschert.

Arminia Bielefeld spielt in dieser Saison in der 3. Bundesliga Liga, die dritte deutsche Liga, wo sie Vierter sind. Der Verein mit Sitz im nordrhein-westfälischen Bielefeld spielte noch vor vier Jahren in der Bundesliga, stieg aber zweimal ab. Das erste Erreichen des Finales in der Geschichte des Vereins ist einer der größten Erfolge, neben dem viermaligen Gewinn der zweiten Liga, das letzte Mal im Jahr 2020, und dem Aufstieg in die Bundesliga.

Das zweite Halbfinale findet am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr zwischen Stuttgart und Leipzig statt, die 2022 und 2023 zweimal in Folge den Pokal gewannen.