Battlefield 6 Kampagnenvorschau: Ein fokussierteres Action-Epos

HQ

In der ewigen Debatte zwischen Call of Duty und Battlefield tendierte ich immer mehr zu EAs Shooter-Serie als zu Activisions jährlichem Epos. Zugegeben, es war nicht so einfach, diese Denkweise in den letzten zehn Jahren aufgrund der sehr ungleichen Battlefield -Projekte aufrechtzuerhalten, aber wenn beide Serien aus allen Rohren feuern, ist es typischerweise Battlefield, die ich bevorzuge. Im Multiplayer-Sinne, das heißt. Wenn es um Einzelspieler-Kampagnen geht, habe ich immer festgestellt, dass Call of Duty Battlefield geschlagen hat, auch wenn letzteres in der Vergangenheit einige erstaunliche Geschichten und Momente hatte. Die Frage ist dann, wo die Kampagne von Battlefield 6 auf dem Spektrum von mittelmäßig bis meisterhaft angesiedelt sein wird.

Obwohl wir es bis zur Veröffentlichung am 10. Oktober nicht mit Sicherheit wissen werden, hatte ich die Gelegenheit, einen Teil der Kampagne von Battlefield 6 im Rahmen einer Vorschausitzung zu erleben. Es bestand aus drei Missionen im weiteren Verlauf der Geschichte, die in Gibraltar, New York City und Tadschikistan stattfanden, und sie alle hatten leicht unterschiedliche Elemente, die sie einzigartig machten.

HQ

Der erste im Bunde, Operation Gladius, hatte den größten Fokus auf Fahrzeug-Action und begann mit einer intensiven Szene, in der US-Marines als Teil eines gepanzerten amphibischen Zuges eine Strandpromenade stürmten. Es war intensiv, gewalttätig, laut und im Grunde genommen auf Schienen, als du Anti-Fahrzeug-Lager und Soldaten niederschossest, während du ein Loch durch die Pax Aramata Verteidigungsanlagen schlugst. Dies geschieht, bevor du das Fahrzeug verlässt und dich dann durch die engen Straßen von Gibraltar hocharbeitest, während du den Panzer gegen feindliche Soldaten verteidigst, die sich in den umliegenden Gebäuden verstecken, und den Panzer bei Bedarf sogar mit deiner Lötlampe reparierst. Dies war klaustrophobischer und tödlicher, da sich die Feinde um Ecken verstecken und mächtige Scharfschützen und Sprengstoff einsetzen, um dich unter Druck zu setzen, während du auf das Endziel einesPax Armata Hauptquartiers zudrückst, das vom zentralen Bösewicht des Spiels genutzt wird.

Werbung:

Nun, ich werde nicht in die Tiefe gehen, um Spoiler zu vermeiden, aber schon diese erste Mission zeigt, dass Battlefield Studios keine Kampagne wie frühere Titel anbieten will. Das ist eher etwas Ähnliches wie Call of Duty Geschichten. Es ist fokussiert, linearer, bewegt sich auf der Linie des politischen Klangs und hat viele Versatzstücke, die das Erlebnis definieren. Es ist auch eine Art Tutorial für das, was im Mehrspielermodus geboten wird, da du verschiedene Fahrzeuge und Waffen, Klassenspezialitäten und die Kernmechaniken des Battlefield 6 Gameplays kennenlernst, wenn auch in einer langsameren und sichereren Umgebung voller computergesteuerter Feinde und nicht intensiver Online-Spieler. Für mich macht das die Kampagne bereits interessanter, da sie eindeutig darauf abzielt, eine zusammenhängendere Geschichte als zuvor zu erzählen und gleichzeitig weltbewegende und erzählerische Entwicklungen zu bieten.

Wie auch immer, auf No Sleep, das ein paar Missionen später kommt. Erinnern Sie sich an die epische Call of Duty: Modern Warfare Mission in Camden Town mit dem Namen Clean House ? Diejenige, bei der Sie mitten in der Nacht methodisch Räume in einem Londoner Stadthaus räumen mussten? Das ist in etwa so, wenn du dich durch ein New Yorker Viertel bewegst, in dem du Pax Armata Feinde ausschaltest, während du versuchst, ihren neuesten Terroranschlag zu verhindern. Es ist viel langsamer und bietet Raum-für-Raum-Kämpfe, bei denen du mit deinem Team mit einem Vorschlaghammer Türen aufbrichst. Es ist strategischer und fokussierter, und gerade wenn man anfängt, davon müde zu werden, bricht es aus und wird chaotisch mit einer Verfolgungsjagd mit einem Zug, einer Hubschrauberevakuierung und einem wahnsinnigen Sprint über eine einstürzende Brücke, in einem verzweifelten Versuch, den Tag zu retten. Es fühlt sich manchmal an, als würde man einen Actionfilm durchspielen, und es zeigt auf jeden Fall, dass Battlefield Studios bereit ist, mit der Abwechslung, die diese Kampagne bietet, mehr Risiken einzugehen.

Werbung:

Und dann kommt die letzte Mission dieser Vorschau, die noch einige weitere folgen wird. Operation Ember Strike, wie es genannt wird, ist das, was ich als das schwächste von dem bezeichnen würde, was in dieser Vorschausitzung präsentiert wurde. Es versetzte mich in ein offeneres Level und gab mir eine Handvoll Ziele und sagte mir im Grunde, ich solle sie abhaken, wie ich es für richtig hielt. Es ähnelt ein bisschen mehr dem, womit Call of Duty in letzter Zeit mit mittelmäßigem Effekt geflirtet hat, und die gleichen Probleme, mit denen Activision konfrontiert war, spielen sich hier ab, wo der Mangel an Fokus den Dampf aus der Mission nimmt. Außerdem waren die Teile, die fokussiert sind und versatzstückartige Elemente zu bieten scheinen, größtenteils nicht überzeugend. Du kannst ein kleines Lenkraketensystem verwenden, um entgegenkommende Fahrzeuge zu zerstören, mit dem Haken, dass jedes Fahrzeug in einer geraden Linie auf dich zukommt, was es im Grunde zu keiner Herausforderung macht. Außerdem fühlt sich das eigentliche Hauptset, die Zerstörung einer massiven, von Menschenhand geschaffenen Struktur, nicht so aufregend an wie ähnliche Momente im tatsächlichen Multiplayer von Battlefield 4, was ein etwas seltsames Gefühl ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel weit über 10 Jahre alt ist.

An dieser Stelle bemerke ich Risse in der Battlefield 6 -Kampagnenrüstung, denn obwohl es zweifellos eine bessere Richtung ist als die weniger fokussierten und aufregenden offenen Missionen, die wir zum Beispiel in Battlefield 1 hatten, entspricht die tatsächliche Ausführung hier nicht dem gleichen Standard wie Call of Duty. Zum einen bewegen sich die Feinde nicht wirklich viel und stehen herum und warten auf dich, so wie es die Feinde in Rainbow Six Vegas 2 's Terrorist Hunt getan haben. Deine Verbündeten sind, wie jede andere Shooter-Kampagne, absolut nutzlos und im Wesentlichen wandelnde Defibrillatoren, um dich wiederzubeleben, wenn du niedergeschlagen wirst. Es gibt eine Menge Sammelobjekte und andere Herausforderungen zu meistern, die die Mehrheit der Spieler wahrscheinlich nicht begeistert und in dem Moment, in dem sie die Kampagne zum ersten und einzigen Mal spielen, vergessen werden, dass sie existiert haben...

Aber trotz alledem denke ich, dass diese Kampagne Fortschritte in der Art und Weise zeigt, wie Battlefield seine Einzelspieler-Angebote liefert. Das fokussiertere Design wird sich insgesamt zu seinen Gunsten auswirken und die Kombination aus der hervorragenden Zerstörungs-Engine und den Versatzstücken führt zu denkwürdigen Momenten. Außerdem ist das Element des Truppzusammenhalts und die Fähigkeit, die computergesteuerten Verbündeten zu dirigieren und ihnen Befehle zu geben, ein schönes zusätzliches Extra, das in mehr Spielen mit NPC-Verbündeten zu sehen sein sollte.

HQ

Damit schließt sich der Kreis zurück zu der Frage, wo die Kampagne von Battlefield 6 auf dem Spektrum von mittelmäßig bis meisterhaft angesiedelt sein wird. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass es irgendwo in der Mitte liegt. Es wird so lange unterhalten, wie es dauert, es wird Teile geben, die die Leute zu schätzen wissen, und Teile, die sie nicht schätzen, aber nach dem, was ich gesehen habe, erwarte ich, dass es sich von allen Wettbewerbern abhebt? Ich bin mir nicht sicher, ob es noch da ist. Glücklicherweise scheint der Multiplayer-Modus, auf den sich die meisten Battlefield -Fans mehr freuen, etwas ganz Besonderes zu werden.