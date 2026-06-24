Batman: Die Knightfall-Trilogie verwandelt eine der berühmtesten Comic-Sagas der Dark Knight in ein dreiteiliges Animationsfilmereignis

Batman-Fans wissen, dass wohl die größte Herausforderung des Caped Crusader darin besteht, mit dem Bösewicht Bane umzugehen, da der Charakter berüchtigt als einer der wenigen gilt, der Bats im Kampf besiegt und dabei Bruce Wayne den Rücken gebrochen hat. Einen Vorgeschmack auf dieses Ereignis bekamen wir in Christopher Nolans The Dark Knight Rises, aber das Ereignis fand erstmals in Comics in der Knightfall-Saga statt.

Bald wird diese große Geschichte zu einem umfangreichen Filmereignis gemacht, da Warner Bros. und DC gemeinsam an der Batman: Knightfall-Trilogie arbeiten, einem dreiteiligen Setting, das alle drei Kernelemente der Knightfall-Saga erkundet. Wir werden sehen, wie Bane Batman bricht (auf mehr als eine Art), und dann miterleben, wie Jean-Paul "Azrael" Valley die Rolle des Umhangkreuzritters übernimmt – alles bevor das alles außer Kontrolle gerät und Bruce Wayne zurückkehren muss, um Gotham City erneut zu retten.

Es versteht sich von selbst, dass es viel gibt, worauf man sich freuen kann, und wir werden all das bald in Aktion sehen, wenn die Knightfall-Trilogie erscheint. Das feste Premierendatum des Films ist noch nicht bestätigt, aber den ersten Trailer dazu können Sie unten sehen.