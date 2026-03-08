Als ich Anfang dieses Jahres auf der CES auf den Stand von Baseus stieß, erwartete ich, hauptsächlich Powerbanks, Ladegeräte und anderes Zubehör auszustellen. Allerdings habe ich herausgefunden, dass Baseus tatsächlich auf eine Reihe anderer Produkte expandiert hat, darunter Kameras und Audiogeräte. Eines der Produkte, das während meiner Besichtigung des Baseus-Stands auffiel, war der Baseus Inspire XH1, von dem mir gesagt wurde, dass es sich um Kopfhörer handelt, die in Zusammenarbeit mit Bose entwickelt wurden. Mit einem auffälligen Look, angeblich Bose-Qualität und einem erschwinglichen Preis – wie gut sind die neuesten Flaggschiff-Kopfhörer von Baseus? Es stellte sich heraus, dass ich angenehm überrascht war, was der Inspire XH1 zu bieten hat.

Als ich die Kopfhörer zum ersten Mal auspackte, freute ich mich, eine robuste graue Tragetasche im Sortiment zu finden, die klein genug ist, um sie im Rucksack mitzunehmen, um die Kopfhörer sicher zu halten. Es ist sowohl stabil als auch angenehm im Anfassen. Die Kopfhörer selbst haben mich mit ihrer hervorragenden Verarbeitungsqualität besonders beeindruckt, mit einem Gefühl von Schwere und einer sanften Bewegung in den rotierenden Teilen. Die Knöpfe sind zudem fest und nicht wackelig, die Ohrmuscheln bestehen aus weichem, aber nicht leicht zerkleinerbarem Kunstleder, und die Außenhülle besteht aus einer Art starkem Kunststoff, der sich etwas wachsartig anfühlt und ihm ein sehr hochwertiges Gefühl verleiht. Das Audioanschlusskabel und die mitgelieferten USB-C-zu-USB-C-Kabel sind ebenfalls von guter Qualität, und zusammen fühlt es sich an, als würdest du ein Produkt halten, das viel mehr kostet, als es tatsächlich tut.

Designtechnisch schätze ich auch das Aussehen des Inspire XH1 sehr. Mit weichen, abgerundeten Linien im gesamten Design, diskreten Knöpfen und glatten, lederartigen Ohrmuscheln strahlen diese Kopfhörer hochwertige Qualität aus. Für diese Rezension habe ich die orangefarbene Version erhalten, offiziell Sunset Coral genannt, und ich denke, diese Farbe ist die beste von allen verfügbaren Optionen. Design und Farbe wirken zusammen und lassen es sich ebenso sehr wie ein Modeaccessoire wie wie ein funktionales Gerät anfühlen, und ich finde, allein die orangefarbene Farbe lässt es in einer Menge von Wettbewerbern hervorstechen, die oft viel schüchternere Looks bieten.

Meine erste Chance, die Kopfhörer und deren Geräuschunterdrückung auszuprobieren, war auf meinem Rückflug von der CES. Da ein Aux-Kabel dabei ist, konnte ich es an das Bordunterhaltungssystem anschließen, um ein paar Filme zu schauen. Ich habe bereits erwähnt, dass die Kopfhörer in Bezug auf ihre Verarbeitungsqualität eine gewisse Schwere haben, aber sie sind tatsächlich sehr leicht und stundenlang leicht zu tragen. Die Kopfhörer sitzen bequem sowohl auf dem Kopf als auch an den Ohren, mit genug Platz im Ohrmuschel, um zu verhindern, dass sie gegen meine Ohren drücken. Allerdings habe ich bemerkt, dass meine Ohren warm wurden und sich nach einer Weile leicht verschwitzt anfühlten, was vielleicht auch daran liegt, dass mein kahler Kopf die Ohrmuscheln fest an meinem Kopf anschließt. Insgesamt ist der Komfort dieser Kopfhörer jedoch großartig.

Was die Audioqualität angeht, war ich erneut angenehm überrascht, wie gut diese Kopfhörer funktionieren. Stellt man die Standardeinstellungen, also die Standardkalibrierung mit dem Bose-Siegel, ist der Ton in allen Bereichen sehr klar und klar. Es gibt tiefe Bassschichten, während Mitten und Höhen ebenfalls sehr scharf sind. Meiner Meinung nach ist es ein sehr ausgewogenes Audioprofil, das am besten als klar und tonreich beschrieben wird. Ob ein Film schauen oder Musik hören – die 35mm-Treiber bieten eine großartige Klangklarheit. Ich habe auch das Inspire XH1 ein paar Mal an meinen PlayStation 5 Controller angeschlossen und etwas Battlefield 6 gespielt. Hier konnte ich deutlich tiefere Geräusche von Explosionen, Schritten und Waffen wahrnehmen als mein normales Midrange-Gaming-Headset. Außerdem kann die Lautstärke überraschend hoch werden, ohne an Qualität zu verlieren. Die Kopfhörer unterstützen Dolby Audio, Hi-Res Audio und LDAC, was die Audioqualität über Bluetooth verbessert.

Mit der Baseus-App kann der Ton nach deinen Vorlieben angepasst werden, zum Beispiel wenn du mehr Bass in deiner Musik möchtest. Bei vielen dieser Einstellungen schaltet sich die Bose-Kalibrierung jedoch automatisch aus. Ich habe damit ein wenig experimentiert, aber festgestellt, dass die Standardeinstellung insgesamt den besten Klang liefert, da viele Einstellungen die Klangklarheit beeinträchtigen, die ich bei diesen Kopfhörern mag, weshalb ich die App kaum benutzt habe. Was die Geräuschunterdrückung oder ANC angeht, stellte ich fest, dass sie während meines Fluges etwa 90 Prozent der Motorgeräusche entfernen konnte, und im normalen Alltag kann sie problemlos die meisten Hintergrundgeräusche entfernen, vergleichbar mit einigen der teureren ANC-Ohrhörer, die ich getestet habe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der ANC-aktivierte oder normale Modus die beste Audioqualität hat, aber es gibt einen spürbaren Unterschied, und der Awareness-Modus macht genau das, was er soll, auch wenn die Audioqualität hier stark nachlässt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Kopfhörer: Der Inspire XH1 wird mit einer Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden beworben. Angesichts der langen Vergangenheit von Baseus, Powerbanks anzubieten, hatte ich vorher mit etwas Wahrheit in diesen Behauptungen gerechnet, und wie sich herausstellt, ist die Akkulaufzeit dieser Kopfhörer tatsächlich beeindruckend. Beim Einschalten der Kopfhörer sagt dir eine Stimme den aktuellen Akkustand. Als ich die Kopfhörer zum ersten Mal ausprobiert hatte, die sich auf mehrere Stunden ergaben, habe ich mich gefragt, ob die Stimme oder der Akku defekt sind, da immer wieder der Akku voll angezeigt wurde. Erst irgendwann während des Heimflugs sank der Akkustand auf 90 Prozent. Kurz gesagt, die Akkulaufzeit dieses Geräts ist ausgezeichnet und ein klarer Pluspunkt, wenn man Kopfhörer braucht, die so lange wie möglich halten.

Andere Tests, die ich gemacht habe, beinhalteten die Anrufqualität mit dem eingebauten Mikrofon, was in Ordnung war, obwohl lautere Hintergrundgeräusche durchdringen. Ich glaube nicht, dass es hier eine spezielle Geräuschunterdrückung gibt, aber sie ist klar genug für normale Telefonate oder Online-Meetings. Es ist schwer, die Ladezeiten zu sagen, da ich in den letzten Wochen nur ein paar Mal aufladen musste und vergessen habe, auf die Geschwindigkeit zu achten, aber ich denke, das ist ein Beweis für die hervorragende Akkulaufzeit des Geräts.

Insgesamt sind die Baseus Inspire XH1 ausgezeichnete Kopfhörer, die eindeutig über ihr Gewicht hinausgehen. Besonders in der Farbe Sunset Coral sind das Premium-Kopfhörer mit exzellenter Verarbeitungsqualität und einem sehr angenehmen Gefühl. Der von Bose betriebene Ton ist reichhaltig, gut ausbalanciert und hat einen tiefen Bass, wobei es nicht empfohlen wird, den Ton mit der App nach eigenen Vorlieben anzupassen, da die Audioqualität meist darunter leidet. Ausgezeichnete Akkulaufzeit, die tagelang hält, gutes ANC und eine bequeme Passform machen dieses Headset zu einem großartigen Headset, das man unterwegs mitnehmen kann. Insgesamt sind das großartige Kopfhörer, die bereits Rabatte erhalten und Premium-Audio zu einem deutlich niedrigeren Preis bieten.