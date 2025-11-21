Barcelona verliert zum ersten Mal Punkte in der Women's Champions League, aber Chelsea verpasst eine Chance

HQ

Der FC Barcelona ist für den Einzug in die nächste Runde der Women's Champions League bestätigt, verlor jedoch erstmals im Wettbewerb Punkte nach einem 1:1-Unentschieden gegen Chelsea. Das reicht immer noch, um sie mit 10 Punkten und einem überlegenen Tordurchschnitt von 13 an die Tabellenspitze zu bringen. gegen 6 aus Lyon.

Ellie Carpenter erzielte in der 16. Minute die Punkteanzeige und Ewa Pajor antwortete in der 24., doch keiner von beiden konnte einen Sieg einfahren, was sie zu den einzigen beiden Teams macht, die zusammen mit Lyon in der Ligaphase ungeschlagen bleiben.

Das Unentschieden fand an einem Abend statt, in dem Bayern PSG mit 3:1 nach Rückstand dominierte, OH Leuven und Roma 1:1 spielten und Atlético de Madrid Twente mit 4:0 deklassierte.

Qualifizierte Teams für die Champions-League

Zwei Spieltage vor Schluss haben fünf Teams ihre Qualifikation für die nächste Runde bestätigt: Barcelona, Bayern München, OL Lyonnes, Manchester United, Wolfsburg.

Chelsea gehört nicht dazu: Sie bleiben ungeschlagen und haben eine hohe Tordifferenz, müssen aber die kommenden Spiele gewinnen, wenn sie unter die Top 4 kommen wollen. Das Unentschieden gegen Barcelona an der Stamford Bridge war ein sehr wertvoller – und seltener – Punkt, aber auch eine verpasste Chance, einem Top-4-Platz näherzukommen...

Es gibt große Unterschiede zwischen einem Platz unter den Top 4 und dem direkten Einzug ins Viertelfinale und dem Platzieren zwischen 5 und 12, wo man Anfang Januar ein Play-off-Spiel bestreiten muss.

Der kommende Spieltag der Women's Champions League

Die Phase der Women's Champions League geht in die Endphase, wobei die Ligaphase im Dezember endet. Die nächsten Spiele finden vom 9. bis 10. Dezember statt:

Dienstag, 9. Dezember



St. Pölten gegen Juventus



Arsenal gegen Twente



Paris SG gegen OH Leuven



Real Madrid gegen Wolfsburg



Mittwoch, 10. Dezember



Barcelona gegen Benfica



Vålerenga gegen Paris FC



Chelsea gegen Roma



Man United gegen OL Lyonnes



Atlético de Madrid gegen Bayern

