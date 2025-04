Barcelona und PSG besiegen Borussia und Aston Villa im Champions-League-Viertelfinale

HQ

Der FC Barcelona hat einmal mehr bewiesen, dass er auf dem besten Weg ist, in diesem Jahr alles zu gewinnen, und hat sich mit einem 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund praktisch den EinChampions League zug ins Halbfinale gesichert. Der deutsche Klub stand letztes Jahr Finalist, nachdem er überraschendParis Saint-Germain im Halbfinale ausgeschieden war, aber in diesem Jahr war er im Viertelfinale eindeutig das schwächste Glied (Achter in der Bundesliga).

Dennoch bestrafte Barça sie hart, mit vier Toren: einem Doppelpack von Rober Lewandowski und weiteren Toren von Lamine Yamal und Raphinha, der mit 12 Toren (gefolgt von 11 von Lewandowski) der einzige Torschütze dieses Wettbewerbs ist. Alle ihre Spieler und Trainer Hansi Flick erinnerten später daran, dass sie noch nicht qualifiziert sind. Es wird interessant sein, welche Art von Reaktion Borussia im Rückspiel zu Hause zeigt, aber Barcelona bleibt 2025 ungeschlagen.

In der Zwischenzeit musste Paris Saint-Germain nach dem ersten Tor von Morgan Rogers von Aston Villa zurückschlagen. Im ersten Spiel nach der Titelfeier in der Ligue 1 antwortete PSG jedoch mit drei Toren von Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia und Nuno Mendes im Parc des Princes: 3:1.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Hinspiel trifft Barcelona im Halbfinale auf Inter und Paris am 29. und 30. April und am 6. und 7. Mai auf Arsenal.