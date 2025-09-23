Barças Gavi erleidet eine Knieverletzung und wird vier oder fünf Monate ausfallen

HQ

Schlechte Nachrichten für Gavi vom FC Barcelona, der 21-jährige Mittelfeldspieler gehört zur neuen Generation einheimischer Talente, die nach einer zunächst unwichtigen Operation vier oder fünf Monate ausfallen werden.

Pablo Páez Gavira 'Gavi' hat sich einer Arthroskopie unterzogen, um eine Verletzung des Innenmeniskus zu beheben, die genäht wurde, um den Meniskus zu erhalten. Seine Genesungszeit wird 4-5 Monate betragen, teilte der Verein mit.

Laut Mundo Deportivo erwies sich der erwartete einfache Eingriff mit einer Erholungszeit von vier oder fünf Wochen als viel schwerwiegender als erwartet. Bereits im November 2023 erlitt er einen Riss des vorderen Kreuzbandes und musste fast ein Jahr pausieren. Er litt im August letzten Jahres unter Schmerzen im Training und wurde heute operiert, da er eine Genesung von 4-5 Wochen erwartet... Daraus wurden 4-5 Monate.