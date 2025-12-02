Barça-Kapitän Ronald Araújo bat um eine vorübergehende Abwesenheit, um sich von der Angst zu erholen nach Kritiken

HQ

Ronald Araújo, Kapitän von FC Barcelona, hat seit dem Champions-League-Spiel gegen Chelsea zwei Anrufe für das Team verpasst, als er kurz nach einer gelben Karte wegen Protests einen leichtsinnigen Foul gegen Marc Cucurella machte und in der 44. Minute vom Platz gestellt wurde. Barça verlor anschließend mit 0:3. Der Verteidiger verpasste das LaLiga-Spiel gegen Alavés am Samstag, einen 3:1-Sieg, und wird das Spiel am Dienstag gegen Atlético de Madrid um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 GMT, verpassen.

Am Samstag fehlte er in letzter Minute, und der Verein teilte einfach mit, dass er an einem Magen-Darm-Virus litt. Am Dienstag sagte der Verein nichts, aber es wurde berichtet, dass er um Zeit gebeten hat, sich mental zu erholen, da er nach dem Chelsea-Spiel, bei dem er allerlei Kritik erhielt, unter Angstzuständen litt. Barcelonas Trainer Hansi Flick lehnte es ab, auf der Pressekonferenz darüber zu sprechen, und sagte lediglich: "Ronald ist noch nicht bereit, es ist eine private Angelegenheit, und ich bitte Sie, sie zu respektieren."

Laut RTVE fand am Montag in den Büros von Barça ein Treffen mit den Agenten und Clubmitgliedern der Spieler statt.

Araújo stand kurz davor, den Verein letzte Saison zu verlassen, unterschrieb aber schließlich einen neuen Vertrag bis 2031. Viele Kritiker fanden, dass Araújos Platzverweis der Platzverweise ähnelte, die er im Viertelfinale der Champions League 2023/24 gegen PSG erhielt, eine frühe Rote Karte nach dem Tackling von Bradley Barcola, und Barcelona verlor später das Spiel.