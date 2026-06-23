Bangladesch fordert mehr Unterstützung im Umgang mit dem Klimawandel

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Die Vereinten Nationen haben bis 2035 einen Fonds von jährlich 300 Milliarden Dollar vereinbart, um Entwicklungsländer im Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Bangladeschs Premierminister Tarique Rahman sagt, dass das Ziel nicht ausreiche, und argumentiert, dass die Zahl nicht dem entspricht, was diese Länder brauchen – und wann sie es brauchen.

Dhaka verlangt schnelleren und einfacheren Zugang zu globalem Support. Bangladesch ermutigt wohlhabende Nationen, ihre Klimaverpflichtungen einzuhalten, und das beinhaltet die Erweiterung des Green Climate Fund der UN und die Umwandlung des Loss and Damage Fund von einem Versprechen in eine Art Hilfs, die für gefährdete Länder greifbar und vorhersehbar ist.

Das asiatische Land versteht, dass Anpassungen ebenso ernst genommen werden müssen wie Emissionsreduzierungen, da es Mittel sucht, um mit anhaltenden Überschwemmungen, Zyklonen, Flusserosion und Salzwassereinbruch umzugehen. Gleichzeitig streben sie nach inländischen Maßnahmen wie dem Ausbaggern von Flüssen und Kanälen oder dem Pflanzen von 250 Millionen Bäumen.

Eine bangladeschische Landschaft. // Shutterstock

Quelle: Reuters.