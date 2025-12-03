Das Bang & Olufsen Beoplay H100 ist in jeder Hinsicht ein Flaggschiff-Produkt, sei es Name (es basiert auf dem H95), Preis (€1.700 und nein, das hast du nicht falsch gelesen), Klang und Verarbeitungsqualität. Die Pressemitteilung war sehr direkt:

"Beoplay H100 hebt das, was wir in den letzten zehn Jahrzehnten erreicht haben, auf ein neues Niveau und definiert unsere Zukunft: eine Ära, in der schöner Klang gebaut wird, um Bestand zu haben. Es repräsentiert das wahre Potenzial dessen, was ein Bang & Olufsen Audio-Wearable sein kann", wie CEO Kristian Teär erklärte.

Bekommst du also die versprochenen, ultimativen Kopfhörer? Brunnen... irgendwie. Das Touchpad an der Seite der Ohrmuscheln ist aus Glas gefertigt und fühlt sich wirklich angenehm an, sie zu berühren, und ehrlich gesagt hebt das das Premium-Gefühl des Produkts noch mehr auf. Die Ohrmuscheln haben außerdem eine drehbare Kante, die als riesiges Drehrad fungiert, was sehr taktil und angenehm zu bedienen ist, wobei das eine die Lautstärke und das andere standardmäßig das ANC steuert. Ach ja, und sie sind mit Lammleder bedeckt, denn trotz der heutigen Ansicht zur Verwendung tierischer Produkte war die Verwendung eines schönen, weichen Textils nicht exklusiv genug.

HQ

Das Stirnband verwendet Magnete, um das innere Textilpolster an Ort und Stelle zu halten, aber zu meinem Ärger lösen sie sich mit sehr wenig Kraft, und dieses Teil braucht meiner Meinung nach wirklich ein Update, da das mit stärkeren Magneten problemlos möglich ist. Und das Kabel ist natürlich auf dieselbe, übertriebene Weise gemacht...

Werbung:

Die Bewertungsprobe war in "Hourglass Sand", oder wie normale Leute sagen würden, hellgrau. Auch wenn ich hier vielleicht nörglere, sind diese Namen fast schon prätentiös, wobei eine andere Version, "Sunset Apricot", keinen Sinn ergibt, da sie eher ein rötlich-pfirsich-dunkelrosa ist, während eine Aprikose gelb und leuchtend rot ist. Und obwohl Hourglass Sand grau sein kann, ist er oft dunkelgrau, und ich persönlich denke an hellbraun, wenn das Wort "Sand" verwendet wird, nicht sehr hellgrau, aber ich schweife ab. Die goldenen Akzente an den Ohrmuscheln, da das Metall gefärbt ist, verleihen aber einen sandartigen Farbton.

Ich mag die Kombination aus Metallrahmen und Glas-Touchpad sowie dem extrem bequemen Stoff, da es einfach ein angenehmes Gefühl ist, sie anzuziehen, während die Ohren von den weichen Ohrmuscheln umgeben sind und die Klemmkraft genau richtig ist, damit das Stirnband kaum am Kopf nach unten zieht.

Technisch verwendet er 40-mm-Titantreiber, wie es von einigen High-End-Marken bekannt ist, und liefert "Hi-Res-Sound, getunt von renommierten Bang & Olufsen-Tonmeistern". Ergänzend dazu wurde uns mitgeteilt: "Wir haben für Beoplay H100 sorgfältig Audio-Codecs ausgewählt, die mit unseren Zielen für außergewöhnliche Klangqualität übereinstimmen", aber mit dieser Aussage gibt es ein kleines Problem, da sie nur AAC- und SBC-Codecs unterstützt... Beide sind niedrigauflösende Codecs, die eine Klangqualität bieten, die der schlechtesten Spotify bieten kann, während hochauflösender Ton nur mit einer kabelgebundenen Verbindung möglich ist, und selbst dann nur 24-Bit/96 kHz, obwohl die meisten High-End-Streaming-Dienste 24-Bit/192 kHz anbieten...

Werbung:

Ich finde es verwirrend und widersprüchlich, dass auf der Produktseite von hochauflösendem Audio und außergewöhnlicher Klangqualität in einem Kopfhörerpaar spricht, die auf der absurd teuren Seite eines Mainstream-Verbraucherprodukts sind, und sie trotzdem keinen modernen hochauflösenden Bluetooth-Standard unterstützen, was wohl 99 % der Anwendungsfall ist. AptX Lossless würde die Klangqualität buchstäblich auf CD-Standard vervierfachen, und Aptx HD könnte sie auf vollen 24-Bit-Wireless-Sound anheben, da es andere Kopfhörer mit ebenso gutem Design gibt, die das tun, und zwar zu einem Viertel des gleichen Preises. Kein echtes kabelloses Hi-Res-Sound im Jahr 2025 anzubieten, wenn man gleichzeitig über 1.500 € für das Produkt berechnet, ist ehrlich gesagt inakzeptabel.

Die dedizierte App ist wirklich schön, mit einer sauberen und flüssigen Benutzeroberfläche und häufigen Updates. Genau so mag ich es und bevorzuge es. Der EQ ist in Ordnung, aber ihn als EarSense zu bezeichnen ist für meinen Geschmack vielleicht etwas zu viel Marketing, da er "ein persönliches und unvergleichliches Hörerlebnis bietet, indem der Klang in Echtzeit an die einzigartige Passform des Trägers angepasst wird". Ich bin mir nicht sicher, was der Sitz des Kopfhörers mit dem DSP zu tun hat, und da er 320 kbps hat, wird er niemals "unvergleichlich" sein.

Das ANC ist wirklich gut - obwohl ich bezweifle, dass alle 10 Mikrofone dafür verwendet werden - aber es ist wirklich stark und schafft es, selbst die lautesten Leute in deiner Umgebung auszublenden, ohne unangenehm zu sein wie das alte Parrot Zik, das sich wie das Innere einer anechoischen Kammer anfühlte, etwas, das ich wirklich nicht empfehlen würde, obwohl es wirklich cool klingt. Das bedeutet, dass das H100 sowohl für Arbeits- als auch für Pendelumgebungen geeignet ist, und obwohl es wirklich nicht empfohlen wird, könnte man es stundenlang am Tag ohne Probleme tragen.

Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, funktioniert die automatische Ein-/Ausschaltfunktion, oder besser gesagt Pause/Abspielen, wirklich gut. Man gewöhnt sich schnell daran, dass sie von selbst angehen, anstatt wie ein mittelalterlicher Bauer Knöpfe zu drücken. Sie spielen je nach SPL-Pegel etwas über 30 Stunden, und die einzige wirkliche Verbesserung wäre das Qi2-Laden gewesen, was sie für den täglichen Gebrauch nahezu perfekt gemacht hätte.

Also, fantastische Verarbeitungsqualität, fantastisches ANC, ziemlich guter Sound, aber ein deutlicher Mangel an HD-Sound-Unterstützung... Nein danke, das ist für mich einfach ein K.-o.-Kriterium.