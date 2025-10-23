Bang & Olufsen Beoplay Eleven

Bang & Olufsen hat einen gewissen Ruf, nicht wahr? Und zwar wohlverdient. Sie sind bekannt für ihren unverwechselbaren Sound, der wiedererkennbar, ja sogar ikonisch ist, und kombinieren diesen mit markanten Materialien und einem luxuriösen und detailorientierten Sinn für Ästhetik und Handwerkskunst. Mit anderen Worten, sie sind eine echte Luxusmarke.

Daher macht es wirklich keinen Sinn, sich ihre In-Ear-Kopfhörer Eleven anzusehen und daraus zu schließen, dass sie, nur weil sie 429 US-Dollar kosten, automatisch eine Enttäuschung oder sogar schlecht sind.

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, was Eleven eigentlich ist. Ein relativ kleines (aber größer als eine Reihe von Konkurrenzmodellen) Aluminiumgehäuse, das sowohl USB-C- als auch kabelloses Qi-Laden unterstützt. Im Inneren befinden sich die beiden Geräte, die matten Kunststoff mit Aluminium kombinieren. Sie sind recht exquisit produziert, aber obwohl es eine Art "Stiel" gibt, können sie nicht zusammengedrückt werden, da die Steuerung ausschließlich über kleine kreisförmige Berührungsflächen auf jeder einzelnen erfolgt. Hier stolpert B&O wirklich, denn die Möglichkeit, diesen Stiel zu "drücken", ist eine ziemlich gute Möglichkeit, seine In-Ear-Kopfhörer zu verwenden, wie Apple AirPods Pro seit vielen Jahren zeigt. Stattdessen ist man gezwungen, diese Touch-Flächen zu nutzen, die erstaunlich klein und damit nicht ganz so präzise sind wie erhofft.

Das heißt, das Gehäuse, die pulsierende LED, die den Akkustand anzeigt, die Magnete, die sowohl den Deckel als auch die Geräte an Ort und Stelle halten, alles ist wunderschön gestaltet und effektiv umgesetzt, und man merkt diese Liebe zum Detail im täglichen Gebrauch. Es ist ziemlich klar, dass Bang & Olufsen immer noch weiß, wie man diese Dinge zusammenfügt. Und ja, es ist alles IP57-zertifiziert, was sehr willkommen ist.

Jedes Gerät verfügt über einen elektrodynamischen 9,2-mm-Neodym-Treiber, der im Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz arbeitet. Bluetooth 5.2 wird unterstützt, was im Allgemeinen eine tadellose Reichweite und Klarheit bietet, ohne dass Sie sich Gedanken darüber machen müssen, wie weit Sie sich vom Wiedergabegerät entfernen, und schwerwiegendere Codecs wie aptX Adaptive, AAC und SBC werden ebenfalls unterstützt. Es gibt keine LDAC-Unterstützung, was meiner Meinung nach einige hervorruft, die die Unterstützung für diese High-End-Codecs als absolut notwendig ansehen möchten, um diese Luxusidentität aufrechtzuerhalten. Um ganz ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass sich die beabsichtigte Verbrauchergruppe für so etwas interessiert, aber natürlich hat es einen Sinn zu sagen, dass man, wenn man am teuersten ist, das ganze Paket haben sollte.

Glücklicherweise gleicht Eleven dies durch ein recht fabelhaftes ANC aus. B&O behauptet eine doppelt so gute Geräuschreduzierung wie beim Vorgängermodell EX. Ich kann das nicht aus dem Stegreif kommentieren, aber ich muss sagen, dass ich angenehm überrascht war von der anhaltenden und plötzlichen Beseitigung von Lärm in einer belebten städtischen Umgebung, die in meinen Ohren beispielsweise mit AirPods Pro vergleichbar ist. Nein, es war keine transformative Erfahrung, aber Bang & Olufsen liefert, wo es darauf ankommt, und ihr Transparency Mode ist auch auf der ganzen Linie ziemlich beeindruckend.

Erwähnen möchte ich auch die neue Funktion Wind Guard, die speziell entwickelt wurde, um Windgeräusche bei Anrufen zu maskieren und zu eliminieren. Sie schlagen Samsungs fast magische Galaxy Buds Pro 2 an dieser Front nicht, aber es ist wirklich beeindruckend und ein großer Sprung nach vorne bei einem Parameter, den Sie jeden Tag verwenden.

So weit, so gut, oder? Hier gibt es aber eine kleine Achillesferse, denn die Akkulaufzeit entsprach im Testzeitraum nicht meinen Erwartungen. Ich habe ungefähr 5,5 Stunden mit einer einzigen Ladung gemessen, und es sollten etwa vier volle Ladungen in dem Gehäuse sein, was bedeutet, dass wir es insgesamt mit etwa 20 Stunden zu tun haben. Diese Schätzungen gelten bei eingeschaltetem ANC, aber ich finde es etwas sinnlos, die Akkulaufzeit zu messen, wenn eine der wichtigsten Funktionen eingeschaltet ist. Es ist einfach nicht gut genug, leider.

Glücklicherweise klingt das Eleven ziemlich magisch, und das reicht aus, um als zentraler mildernder Faktor zu wirken, um ganz ehrlich zu sein. Die Signatur ist warm, die Bandbreite scheint groß zu sein, und egal, ob ich Bill Evans ' leicht zart Nardis darauf geworfen habe, Krister Moltzen 's köstliche Darbietung des exzellenten Third Ear Podcasts Dæmonernes Verden (ernsthaft, sie sind so talentiert) oder härtere Soulwax Remixe aus meiner etwas wilderen Jugend, die Eleven haben mir einige wirklich coole Klangerlebnisse beschert, die zu den besseren gehören in den letzten Jahren.

Sie müssen es aber auch sein, bevor der Preis Sinn ergibt. Bang & Olufsen kommt hier nahe, ziemlich nahe. Ich denke, die Benutzeroberfläche sollte überdacht werden, ich mag es nicht, meine Fingerspitze zu benutzen, um die Geräte halbherzig auf diese Weise zu steuern, und die Akkulaufzeit sollte um 20-30% gesteigert werden, insbesondere wenn man die Größe des Gehäuses bedenkt. Nichtsdestotrotz gehören die Qualität der Anrufe, die Klangqualität und die Verarbeitungsqualität zu den wichtigsten treibenden Kräften, und hier bekommen wir in allen drei Kategorien einen Volltreffer, ganz klar.