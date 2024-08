Bambi sieht rot im Poster für Bambi: The Reckoning

Mit der Veröffentlichung von Winnie the Pooh: Blood and Honey wurde ein neues Kinouniversum klassischer Disney-Figuren ins Leben gerufen, die heutzutage alles andere als freundlich sind. Peter Pan's Neverland Nightmare und Pinocchio: Unstrung sind zum Beispiel auf dem Weg, aber als nächstes kommt Bambi: The Reckoning.

Der Film feiert Ende Oktober Premiere und die Geschichte ist diesmal ein wenig anders (duh!). Im Film wird Bambis Mutter von einem Auto tödlich angefahren, woraufhin Bambi rot sieht und sich für seine tote Mutter rächen will. Jetzt wurde ein Poster für den Film veröffentlicht, das ihr euch unten ansehen könnt.