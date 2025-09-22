Ballon d'Or 2025: Alle Gewinner in jeder Kategorie, wenn sie live bekannt gegeben werden

HQ

Die Verleihung des Ballon d'Or ist da! Wie üblich treffen sich im Théâtre du Châtelet in Paris die besten Fußballer der Welt, um die besten Spieler des Jahres (unter Berücksichtigung der Saison 2024/25) zu feiern. Mit zwei großen Namen, Ousmane Dembélé und Lamine Yamal, die um den Ballon d'Or der Männer kämpfen, könnte es noch viele Überraschungen geben...

Vor der Zeremonie gibt L'Équipe, die französische Zeitung, die diese Auszeichnungen seit 1956 organisiert, die Reihenfolge der Spieler auf den Plätzen 11 bis 30 der Männer- und Frauenlisten bekannt. Nachfolgend finden Sie alle Gewinner der Zeremonien (in diesem Jahr mehr als je zuvor), wie sie live bei der Gala bekannt gegeben werden, die um 21:00 Uhr MEZ beginnt.

Gewinner des Ballon d'Or 2025



Kopa Trophy: Lamine Yamal (Barcelona) - Bester Spieler unter 21 Jahren

Kopa Trophy der Frauen: Vicky López (Barcelona) - Beste Spielerin unter 21 Jahren

Johan Cruyff (Frauen): Sarina Wiegman (England) - Bester Trainer (weibliche Mannschaft)

Johan Cruyff Trophäe: Luis Enrique (PSG) - Bester Trainer (Männermannschaft)

Yashin-Trophäe (weiblich): Hannah Hampton (England) - Beste Torhüterin

Yashin-Trophäe (männlich): Gianluigi Donnarumma (PSG) - Bester Torhüter

Gerd Müller Trophy (männlich): Viktor Gyokeres (Sporting) - Bester Stürmer

Gerd Müller Trophy (weiblich): Ewa Pajor (Barcelona) - Beste Stürmerin

Verein des Jahres (weiblich): Arsenal



Klub des Jahres (männlich): Paris Saint-Germain



Sokrates-Preis: Xana-Stiftung (finanziert von Luis Enrique zur Unterstützung kranker Kinder)

Ballon d'Or Top 10 der Damen:



10. Hanna Hampton (Chelsea, England)



9. Lucy Bronze (Chelsea, England)



8. Ewa Pajor (Barcelona, Polen)



7. Leah Williamson (Arsenal, England)



6. Patri Guijarro (Barcelona, Spanien)



5. Chloe Kelly (Arsenal, England)



4. Alexia Putella (Barcelona, Spanien)



3. Alessia Russo (Arsenal, England)



2. Mariona Caldentey (Arsenal, Spanien)



1. Aitana Bonmatí (Barcelona, Spanien)



