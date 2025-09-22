Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí sind die Gewinner des Ballon d'Or 2025

HQ

Die Gewinner des Ballon d'Or 2025 wurden bekannt gegeben: Aitana Bonmatí und Ousmane Dembélé.

Aitana Bonmatí gewann die Auszeichnung zum dritten Mal in Folge. Seit der Einführung des Preises im Jahr 2018 ist sie nun die alleinige Rekordhalterin für mehr Frauen (Alexia Putella hat ihn bereits zweimal gewonnen). Bonmatí überholte ihre ehemalige Teamkollegin beim FC Barcelona, Mariona Caldentey, die nach ihrem Wechsel zu Arsenal und dem Gewinn der Champions League Vizemeister wurde.

In der Zwischenzeit gewann Ousmane Dembélé gegen Lamine Yamal (der auch zum zweiten Mal den Kopa Award als bester Spieler unter 21 Jahren gewann). Der PSG-Star war eine Schlüsselfigur für die kollektive Leistung von PSG in diesem Jahr, einem Verein, der auch als Verein des Jahres ausgezeichnet wurde und dessen Trainer Luis Enrique nach seiner heldenhaften Champions-League-Saison auch die Auszeichnung als bester Trainer erhielt.

