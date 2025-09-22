Sport
Ballon d'Or 2025: Vornamen und Positionen vor der Gala bekannt gegeben
L'Équipe gibt die Namen und Positionen der Spieler bekannt, die es nicht in die Top 10 der Trophäen der Männer und Frauen schaffen.
HQ
Die Verleihung des Ballon d'Or beginnt erst um 21:00 Uhr MEZ (20:00 Uhr BST), 20:00 Uhr MEZ und 19:00 Uhr BST auf dem roten Teppich, aber die L'Équipe hat die Positionen bereits einigen Spielern bekannt gegeben. Wie Sie vielleicht wissen, wählt eine Gruppe, die hauptsächlich aus Reportern der L'Équipe besteht, eine Liste von 30 Spielern (Männer und Frauen) aus, aus denen später die Wähler zehn auswählen müssen, die später Punkte für die Endrangliste erhalten.
Die Platzierungen für Spieler oberhalb der Top 10 stehen vor der Gala fest. Einige davon hat die französische Zeitung bereits angekündigt:
Ballon d'Or der Männer:
- 13. Harry Kane (Bayern)
- 14. Désiré Doué (PSG)
- 15. Viktor Gyökeres (Arsenal)
- 16. Vinicius Jr. (Real Madrid)
- 17. Robert Lewandowski (Barcelona)
- 18. McTominay (Nápoles)
- 19. João Neves (PSG)
- 20. Lautaro Martínez (Inter)
- 21. Sehrou Guirassy (Borussia Dortmund)
- 22. Mac Allister (Liverpool)
- 23. Jude Bellingham (Real Madrid)
- 24. Fabián Ruiz (PSG)
- 25. Denzel Dumfries (Inter)
- 26. Erling Haaland (Manchester City)
- 27. Declan Rice (Arsenal)
- 28. Virgil Van Dijk (Liverpool)
- 29. Florian Wirtz (Liverpool)
- 30. Michael Olise (Bayern)
Ballon d'Or der Damen:
- 11. Claudia Pina (Barcelona)
- 12. Marta (Orlando Pride)
- 13. Caroline Graham (Barcelona)
- 14. Barbra Banda (Orlando Pride)
- 15. Sandy Baltimore (Chelsea)
- 16. Cristiana Girelli (Juventus)
- 17. Temwa Chawinga (Kansas City Aktuell)
- 18. Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)
- 19. Klara Bühl (Bayern)
- 20. Pernille Harder (Bayern)
- 21. Amanda Gutierres (Palmeiras)
- 22. Esther González (FC Gotham)
- 23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- 24. Sofía Cantore (Washington Spirit)
- 25. Emily Fox (Arsenal)
- 26. Lindsey Horan Heaps (Olympique de Lyon)
- 27. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal) / Clara Mateo (Paris FC)
- 29. Steph Catley (Arsenal)
- 30. Caroline Weir (Real Madrid)