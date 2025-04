Baldur's Gate III-Mod für Stardew Valley fälschlicherweise DMCA-Takedown von D&D-Besitzern ausgegeben

HQ

Es ist zwar nicht immer eine leichte Pille, die man schlucken kann, aber manchmal wird ein Mod aus einem guten Grund vom Ersteller eines Spiels entfernt. Dies schien jedoch nicht der Fall zu sein, als die Besitzer von Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, beschlossen, einen Takedown gegenStardew Valley den Modder Xun zu verhängen.

Xun erschuf Baldur's Village, eine Stardew Valley Mod, die es dir ermöglichte, Astarion und Shadowheart ins Spiel zu bringen, was sie beide zu romantischen NPCs machte. Diese Mod ist ziemlich umfangreich und muss einige Zeit in Anspruch genommen haben, um sie zu erstellen. Es wurde von den Fans und sogar von Swen Vincke selbst gelobt, als es zum ersten Mal auf den Markt kam.

Nach der Veröffentlichung des DMCA schien es jedoch, als würde Xun das Stück Spaß, das er sich erarbeitet hatte, weggenommen werden. Swen Vincke von Larian schaltete sich erneut ein, um zu sagen, dass Mods nicht wie "kommerzielle Unternehmungen, die Ihr Eigentum verletzen" behandelt werden sollten.

Es scheint, dass Wizards of the Coast dem zustimmt. In einer Erklärung gegenüber IGN sagten sie, dass die Entfernung irrtümlich angeordnet wurde. "Die DMCA-Deaktivierung von Baldur's Village wurde irrtümlicherweise durchgeführt - das tut uns leid. Wir sind gerade dabei, das zu beheben, damit die Fans und die Stardew-Community diesen großartigen Mod weiterhin genießen können! ", heißt es in der Erklärung.

Derzeit befindet sich die Mod noch in der Überprüfung, aber es besteht die Hoffnung, dass sie bald von ihren DMCA-Fesseln befreit wird und wieder herunterladbar sein wird.