BAFTA gibt einen Einblick in die Games in Concert-Tour, die sechs Termine im Mai und Juni umfasst.

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Ende letzten Jahres gab BAFTA bekannt, dass es 2026 mit einer Veranstaltung mit einer Vielzahl spannender und beliebter Soundtracks aus verschiedenen großen Titeln ins Geschäft von Videospielkonzerten einsteigen wird. Dies ist als Games in Concert Tour bekannt, und kürzlich begann sie mit einer Londoner Premierenshow in der Royal Festival Hall in der britischen Hauptstadt. Damit hat BAFTA nun ein Video geteilt, das einen Vorgeschmack darauf gibt, was das Konzert den anwesenden Fans bietet.

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Mit der Premiere in den Büchern richten sich nun alle Augen auf die neuen Termine der Veranstaltung, bei der zwischen Ende Mai und Anfang Juni sechs weitere Shows geplant sind. Die verschiedenen Shows finden im ganzen Vereinigten Königreich statt, wobei die festen Termine und Veranstaltungsorte unten aufgeführt sind.



Gateshead, The Glasshouse – 23. Mai



Bristol, Beacon – 31. Mai



Edinburgh, Usher Hall – 4. Juni



Glasgow, Royal Concert Hall – 5. Juni



Birmingham, Symphony Hall – 6. Juni



Manchester, Aviva Studios – 7. Juni



Alle Shows außer den Optionen Gateshead und Bristol werden von der BBC Philharmonic & London Voices aufgeführt, während die anderen beiden von der Royal Northern Sinfonia & London Voices bzw. dem Welsh National Opera Orchestra & London Voices aufgeführt werden. Alle Shows werden von Adrian Ronda Sampayo dirigiert.

Für alle, die sich fragen, welche Spiele bei der Show gezeigt werden, wird Folgendes irgendwann aufgeführt.



Helldivers 2 von Wilbert Roget, II



Fallout 4 von Inon Zur



Disco Elysium von Sea Power



Ori und der Wille der Wisps von Gareth Coker



Returnal von Bobby Krlic



Uncharted 2: Among Thieves von Greg Edmonson



Far Cry 4 von Cliff Martinez



Virginia von Lyndon Holland



Everybody's Gone to the Rapture von Jessica Curry



Baldur's Gate 3 von Borislav Slavov



Hitman: Verträge von Jesper Kyd



Tomb Raider: Legende von Troels Brun Folmann



Assassin's Creed von Jesper Kyd



Cuphead von Kris Maddigan



Reise von Austin Wintory



Tickets für die Veranstaltungen sind ab einem Startpreis von £34,50 erhältlich. Hier kannst du dir ein Ticket besorgen.