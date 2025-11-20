Helldivers II, Fallout 4, Returnal und weitere schließen sich BAFTA Games in Concert an

HQ

BAFTA hat bekannt gegeben, dass das kommende Games in Concert, das von der Preisverleihung veranstaltet wird, mit Musik aus den Soundtracks einer Reihe weiterer großer Spiele ergänzt wird.

In einer Pressemitteilung wird erwähnt, dass Helldivers II, Far Cry 4, Fallout 4, Uncharted 2: Among Thieves, Ori and the Will of the Wisps, Virginia und Returnal alle Teil der Show sein werden, in der Musik von Assassin's Creed, Tomb Raider, Hitman, Baldur's Gate III, Cuphead,, Journey, und Everybody's Gone to the Rapture werden ebenfalls durchgeführt.

Wann diese Show stattfinden wird, so wird es eine Londoner Premiere geben, die die Veranstaltung am 31. Januar 2026 im Royal Festival Hall eröffnet, gefolgt von weiteren UK-Tourdaten im Mai und Juni sowie einer Reise quer durchs Land. Die Daten und Veranstaltungsorte sind wie folgt:



Gateshead, The Glasshouse – 23. Mai



Bristol, Beacon – 31. Mai



Edinburgh, Usher Hall – 4. Juni



Glasgow, Royal Concert Hall – 5. Juni



Birmingham, Symphony Hall – 6. Juni



Manchester, Aviva Studios – 7. Juni



Im Hinblick auf die Wirklichkeit des BAFTA Games in Concert sagte BAFTA-CEO Jane Millichip: "Wir freuen uns sehr, Helldivers 2, Fallout 4, Far Cry 4 und Returnal ins Programm zu bringen und so die kreative Kraft der Spielebranche und die Authentizität ihrer Musik weiter zu zeigen. Jede wird exklusive Orchestersuiten bieten, die von den Originalkomponisten exklusiv für diese Konzerte arrangiert wurden. Wir freuen uns außerdem, die UK-Tourdaten 2026 zu bestätigen und dieses unglaubliche Erlebnis landesweit dem Publikum zugänglich zu machen."

Tickets für diese Veranstaltung können Sie jetzt hier kaufen.

