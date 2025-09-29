Bad Bunny wird Headliner der Super Bowl-Halbzeitshow

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny wurde als Headliner für die bevorstehende Super Bowl-Halbzeitshow in Santa Clara angekündigt. "Was ich fühle, geht über mich selbst hinaus" sagte Bad Bunny in einer Pressemitteilung. "Es ist für diejenigen, die vor mir kamen und unzählige Yards gelaufen sind, damit ich reinkommen und einen Touchdown erzielen konnte." Dann fügte er hinzu: "Das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte. Geh und sag deiner Großmutter, dass wir die Halbzeitshow des Super Bowls sein werden." Was denkst du darüber? Wenn du mehr Details erfahren möchtest, kannst du dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!