Avatar: The Last Airbender Die Produktion der dritten und letzten Staffel von Netflix hat die Produktion der dritten und letzten Staffel abgeschlossen

Anfang 2024 feierte Netflix seine Live-Action-Version von Avatar: The Last Airbender Premiere, ein Projekt, das so gut lief, dass der Streamer beschloss, nicht nur grünes Licht für eine zweite, sondern auch für eine dritte und letzte Staffel zu geben. Seit diesem Tag hatten wir nicht mehr viel Nennenswertes über diese Serie zu berichten, aber das hat sich jetzt geändert, da Netflix bekannt gibt, dass die Produktion der Serie abgeschlossen ist.

Ja, nicht nur die Dreharbeiten für die zweite Staffel sind abgeschlossen, sondern auch die dritte. Zu diesem Zweck wurde ein Ausschnitt der Besetzung hinter den Kulissen geteilt, während ein Netflix-Tudum-Artikel einige zusätzliche Informationen von Autorin und ausführender Produzentin Christine Boylan hinzufügt

"Als wir mit der Arbeit an Staffel 2 begannen, versammelten wir drei Kräfte: Integrität, Hoffnung und Freude. Und hier sind wir nun, fast drei Jahre später, und schließen das Ende der Produktion mit einem immens talentierten und hingebungsvollen Team ab, das diese Ideale erfüllt und übertroffen hat. Ich bin unendlich dankbar, Teil dieses wichtigen, urkomischen, actiongeladenen Teams zu sein, das diese epische Live-Action-Geschichte in die Welt bringt."

Wir wissen immer noch nicht genau, wann die zweite Staffel der Serie erscheinen wird, aber die Produktion wurde bereits im Mai 2025 abgeschlossen.