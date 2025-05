Avatar: The Last Airbender erweitert seine Besetzung mit Severance-Star und mehr

HQ

Netflix hat angekündigt, die Besetzung von Avatar: The Last Airbender, der Live-Action-Version der beliebten Anime-Serie, zu erweitern. Nach einer beliebten, wenn auch etwas mittelmäßig aufgenommenen ersten Reihe von Episoden sind die zweite und die dritte Staffel in Produktion, und in diesem Sinne hat der Streamer eine Handvoll neuer Gesichter vorgestellt, die wir erwarten sollten.

Netflix hat uns mitgeteilt, dass in Staffel 2 Terry Chen als Jeong Jeong, Dolly De Leon als Lo und Li, Lily Gao als Ursa, Madison Hu als Fei und Severance Star Dichen Lachman als Yangchen zu sehen sein werden.

Um auf diesen Neuzugängen aufzubauen, die auch in Staffel 3 auftauchen werden, können wir davon ausgehen, dass Jon Jon Briones in der dritten Folge als Piandao und Tantoo Cardinal als Hama zu sehen sein werden.

Im Moment warten wir immer noch darauf, zu erfahren, wann Avatar: The Last Airbender für seine zweite Staffel zurückkehren wird, aber wir wissen, dass die Produktion dieser Folgefolge abgeschlossen ist und dass die Arbeit an der dritten Staffel gerade im Gange ist.