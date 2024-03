Avatar: The Last Airbender wurde um eine zweite und dritte Staffel verlängert

HQ

Jeder, der die animierte Version von Avatar: The Last Airbender gesehen hat, weiß, dass die Serie in drei Staffeln unterteilt ist, die als Bücher bekannt sind. Das ist natürlich auch die Absicht der Live-Action-Version der Serie, denn jetzt hat Netflix bestätigt, dass Avatar: The Last Airbender für einen zweiten und dritten Teil zurückkehren wird.

Als er die Nachricht erhielt, veranstaltete OzaiFire Lord -Darsteller Daniel Dae Kim einen Videoanruf mit der jungen Crew, in dem er ihnen verriet, dass die Serie für ein paar weitere Staffeln zurückkehren wird. Es ist ein wirklich gesundes Video, das Sie unten sehen können.

Es gibt kein genaues Wort darüber, wann genau Avatar: The Last Airbender zurückkehren wird, aber wenn man bedenkt, dass die Dreharbeiten zu den Folgestaffeln noch nicht begonnen haben, ist es wahrscheinlich am besten, aufgrund der Menge an Spezialeffekten, die in der Serie verwendet werden, frühestens Ende 2025 mit einer Premiere zu rechnen. Obwohl die dritte Staffel hoffentlich ziemlich schnell danach kommt.