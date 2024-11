Avatar: Frontiers of Pandora Künstler enthüllt den Hauptunterschied zwischen Videospielen und Filmen

HQ

Wir waren kürzlich in Portugal, um an der DevGAMM teilzunehmen, wo wir die Gelegenheit hatten, führende Persönlichkeiten der Spieleentwicklung zu interviewen, wie den legendären John Romero, Joshua Flitcroft von IO Interactive und den CEO von tinyBuild, Alex Nichiporchik. Und obwohl all diese Persönlichkeiten mit Spielen zu tun haben, haben viele von ihnen, sowie ein erheblicher Teil der Referenten auf der Veranstaltung, ihre Arbeit in der Filmindustrie angeboten. Aber nur wenige hatten die Gelegenheit, Franchises von der Größe und Popularität von James Camerons Avatar zu berühren. Eine Ehre, die Massive Entertainment Associate Art Director Mikhail Greuli in einem Interview unten gegenüber den Gamereactor-Mikrofonen würdigte.

Mikhail hat als Concept Artist an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet. Beim Film war er zum Beispiel an der Produktion von Hellboy, Jolt und Rambo: Last Blood (2019) beteiligt, so dass die Gelegenheit, sich an der Erweiterung der Welt von Pandora zu beteiligen, unwiderstehlich war. "Für mich war es generell eine große Freude, an dieser IP zu arbeiten, weil ich ein großer Fan bin. Ich habe den ersten Film gesehen, als ich noch in der High School war, und ich dachte mir... Ich glaube, ich habe es beim ersten Mal fünfmal gesehen. Ich glaube, ich habe es mir in der nächsten Woche fünfmal angeschaut, weil es mich umgehauen hat."

"Und als Experte für Konzeptkunst und jetzt mit all diesen [Künstlern] wie Dylan Cole und Ben Procter, die wie meine Kindheitshelden waren, an dieser IP zu arbeiten, ist das eine wirklich erstaunliche Erfahrung, oder? Es ist, als würden sie meine Arbeit sehen und sie kommentieren oder sagen: Hey, das ist unglaublich, danke. Und es ist, ja, das war das Highlight für mich, mit ihnen zu arbeiten, oder? Es ist sehr... Das hätte ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, weißt du?"

Bei einer solchen Erfolgsbilanz scheint es logisch, dass Mikhails Karriereweg zwischen Film und Videospielen verläuft, und wir werden einen Teil seiner Kunst im kommenden Red Sonja im Jahr 2025 sehen. "Ich habe vor einiger Zeit daran gearbeitet", sagte Greuli. "Wie in der frühen Vorproduktion. Und alles, was ich sagen kann, ist, dass wir damals einen sehr düsteren und düsteren Ansatz gewählt haben, den ich persönlich sehr mochte, wie sehr dunkle Fantasy. Ich bin ein großer Fan von Fantasy. Ich bin ein großer Fan von Conan. Ich bin also sehr gespannt darauf, dass es herauskommt. Und die Arbeit an diesem Film war, glaube ich, einer der Höhepunkte meiner Filmkarriere."

Ihr könnt Mikhail Greulis Kunst zusammen mit dem Rest des Massive Entertaiment-Teams in Avatar: Frontiers of Pandora finden, das morgen seinen zweiten DLC Secrets of the Spires veröffentlicht. Wirst du es spielen?