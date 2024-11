TinyBuild CEO on Duckside: "Du entscheidest, wann du gewinnst"

Sich eine Nische in der heutigen Open-World-Survival-Spielszene zu schaffen, scheint heutzutage eine fast unmögliche Aufgabe zu sein, vor allem, wenn es sich bei dem Neuling um eine neue IP handelt. Titanen wie Rust, DayZ oder Fortnite sind überall, aber ein verrücktes Entenspiel hat es geschafft, den Spielern einen Teil der Beute zu stehlen. Die Rede ist von Duckside, entwickelt und veröffentlicht von tinyBuild. Wir haben begonnen, mit dem CEO des Verlags, Alex Nichiporchik, während unseres Interviews auf der DevGAMM Lissabon am letzten Wochenende über Duckside zu sprechen, das Sie unten sehen können.

Duckside wurde am 25. September im Early Access auf Steam veröffentlicht, und die Spieler waren von der Dosis Action und dem Überleben in einer Welt voller bis an die Zähne bewaffneter Enten gefesselt. Darüber hinaus wurde es in Rekordzeit entwickelt. Nichiporchik beschrieb es so:

"Ja, Duckside ist unser erstes Spiel, das in weniger als einem Jahr entwickelt und veröffentlicht wurde, was für uns eine aufregende Wendung ist, weil wir jetzt mehrere Studios haben, die intern arbeiten und sich Technologie teilen können."

"Und ich mag Spiele, bei denen es keine Shooter im MMO-Stil gibt, Survival-Shooter, bei denen es kein Aufleveln gibt, bei denen es keine XP-Systeme gibt, bei denen alles faires Spiel ist... Und du, im Wesentlichen ist dein Fortschritt dein Skill-Level, und deine Beute ist das, was du jederzeit verlieren kannst (...) Du entscheidest, wann du gewinnst."

Der Chef des Unternehmens wusste um die Risiken, die mit der Entwicklung eines Titels wie diesem in einem Genre verbunden sind, in dem so viele Veröffentlichungen und Spiele in der Pipeline sind, glaubt aber, dass Duckside einen einzigartigen Charme und eine einzigartige Emotionalität hat, um es von den anderen abzuheben.

"Also, weißt du, es ist ein Spiel über Schmerz und Tränen, getarnt in einem skurrilen Entenküken-Shooter, in dem Enten mit Waffen versuchen, sich gegenseitig zu töten und dann Basen zu bauen und die Basen der anderen zu zerstören. Es ist also ein sehr riskantes Spiel, das die Erwartungen untergräbt, und wir sind sehr zufrieden damit, wie die Leute es aufgenommen haben."

Alex Nichiporchik ist auch ein engagierter Gamer, der das Medium gut kennt und weiß, was er in jedem Spiel sucht. Das ist auch der Grund, warum er sich der Veröffentlichung des kürzlich angekündigten Of Ash and Steel verschrieben hat und warum er eine ganz besondere Art und Weise hat, Duckside zu spielen:

"Du kannst also farmen, du kannst PvE-Events machen, du kannst Bots töten, du kannst einen Haufen Beute bekommen, du kannst eine riesige Basis bauen. Oder was ich gerne mache, und es tut mir leid, Jungs, dass ich es zugegeben habe, ist, mit einer Schrotflinte vor deiner Basis zu sitzen und darauf zu warten, dass du das alles tust, und wenn du in deine Basis kommst, werde ich versuchen, dich zu töten und all deine Beute zu nehmen. Und dann tauschen wir im Voice-Chat Komplimente aus." Aber er schränkt ein: "Nur Komplimente, okay?"

Sie können den Early Access von Duckside auf der Steam-Seite finden und zu einem vernünftigen Preis in die Enten-Action einsteigen. Bereit zu quaken?