John Romeros neuer Ego-Shooter "noch Jahre entfernt", hat einen großen Publisher hinter sich, ein 100-köpfiges Team

HQ

Wir haben uns vor ein paar Jahren mit John Romero im Gamelab auf Teneriffa getroffen, um über FPS im Allgemeinen und speziell über den Status ihrer eigenen brandneuen FPS bei Romero Games zu sprechen, was anscheinend etwas ist, das es in diesem Genre noch nie gegeben hat, wie er uns damals erzählte. Nun trafen wir uns wieder in Cascais zum DevGAMM und der Mann gab uns im folgenden Interview ein kleines Update:

HQ

"Es ist ein Shooter. Es ist ein Ego-Shooter", erinnert Romero alle in dem Video, als wir über den Mitschöpfer des Genres sprechen. "Wir haben einen großen Verlag hinter uns. Wenn das Spiel nicht innovativ und einzigartig genug wäre, würde man natürlich keine Finanzierung bekommen, wenn man so etwas nicht hätte. Suchen Sie also nach etwas, das ein bisschen anders ist."

Romero korrigiert uns früher, da das FPS-Team des irischen Studios jetzt "bei 80 [Leuten] ist und bald auf 100 kommen wird". Darüber hinaus ist bekannt, dass es auf der Unreal Engine 5 aufgebaut wird und dass das Spiel noch Jahre entfernt ist, also derzeit in der frühen bis mittleren Entwicklung. Und wann werden FPS-Fans mehr erfahren? Dieser Anruf liegt bei diesem großen, mysteriösen TBA-Verlag.

Was erwartest du mehr als 30 Jahre nach dem ursprünglichen Doom von John and Romero Games? Sehen Sie sich das vollständige Video an, um mehr über die Entstehung des Spiels zu erfahren, mit dem alles begann, einschließlich ziemlich technischer Bemerkungen aus den Neunzigern. John Romero hat das Buch Doom Guy: Life in Person ast Jahr veröffentlicht, um die Entstehungsgeschichte neu zu erzählen und eine positive Botschaft in der Spieleentwicklung zu vermitteln.