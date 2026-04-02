Avatar 4 & 5 so gut wie bestätigt, da die Fortsetzungen angeblich mit "voller Geschwindigkeit" voranschreiten.

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Es ist kein Geheimnis, dass Avatar sich in Bezug auf den kommerziellen Erfolg der Filme in den Kinos auf einem leichten Abwärtstrend befindet. Zugegeben, wir sprechen von einem Abwärtstrend bei den Avatar-Standards, was bedeutet, dass Avatar: Fire & Ash, knapp unter 1,5 Milliarden Dollar einzubringen und der 16. größte Film aller Zeiten zu werden, etwas enttäuschend ist, wenn man die Höhen betrachtet, die Avatar: Way of Water – und insbesondere Avatar – erreicht haben.

Deshalb müssen wir wirklich die Diskussion darüber unterhalten, ob Disney Avatar 4 und 5 machen wird, obwohl beide Filme geplante Premierentermine haben, die möglicherweise festgelegt bleiben oder auch nicht.

James Cameron hat zuvor gesagt, dass Avatar 4 "sehr wahrscheinlich" ist und dass ihn nichts davon abhalten wird, Avatar 4 und 5 zu inszenieren, selbst wenn er nach diesen Filmen ungewisse Pläne für das Franchise hat.

Aufbauend darauf hat Produzent Rae Sanchini in einem Interview mit Inverse erklärt, dass die nächsten beiden Filme noch geplant sind und die Arbeit an ihnen beginnt, insbesondere in Bezug auf Planung, Zeitplan und Budget.

"Im Moment überlegen wir gerade den Zeitplan. Wir arbeiten gerade hart daran, budgetieren, planen, planen und bauen unsere neue Pipeline für sie auf. Was uns betrifft, sind wir auf voller Fahrt voraus."

Zugegeben, dass die beiden Blockbuster-Giganten, die sich noch in dieser relativ frühen Vorproduktionsphase befinden, die Premierendaten 2029 und 2031 unwahrscheinlich erscheinen lassen – etwas, dem Sanchini offenbar zustimmt, da sie als "vorläufige" Termine gelten, mit sichereren Terminen, die "in nicht allzu ferner Zukunft" angesetzt werden.

Dennoch beendet Sanchini mit den Worten : "Wir haben die Drehbücher, sie sind brillant. Soweit es mich betrifft, gehen wir vorwärts." Also, offensichtlich steht eine Rückreise nach Pandora in Aussicht.