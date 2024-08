Niemand wird James Cameron davon abhalten können, bei Avatar 4 und 5 Regie zu führen

HQ

Es gibt nur eine Handvoll Regisseure, die so erfolgreich sind wie James Cameron, denn der kanadische Filmemacher ist der Schöpfer der Avatar -Franchise und auch der Mann auf dem Regiestuhl am Titanic -Set. Da Cameron 69 Jahre alt ist und in der Regel mehrere Jahre braucht, um einen Film zu drehen, haben sich viele gefragt, ob er zur Seite treten und den Regiejob für dieAvatar kommenden 4 und 5 an jemand anderen abgeben wird, anstatt das nächste Jahrzehnt an der Serie zu arbeiten und bis er wahrscheinlich in seinen 80ern ist. So wie es aussieht, wird das absolut nicht der Fall sein.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter bestätigte Cameron, dass er plant, bei Avatar 4 und 5 Regie zu führen, und fügte hinzu: "Sicher. Absolut. Ich meine, sie werden mich stoppen müssen. Ich habe viel Energie und liebe es, das zu tun, was ich tue. Warum sollte ich nicht? Und sie sind übrigens geschrieben. Ich habe beide erst vor etwa einem Monat noch einmal gelesen. Sie erzählen Geschichten. Sie müssen gemacht werden. Schauen Sie, wenn ich von einem Bus angefahren werde und in einer eisernen Lunge stecke, wird es jemand anderes tun."

Unter der Annahme, dass Cameron von keinem Vorfall von außen betroffen ist, können wir davon ausgehen, dass der Regisseur weiterhin Avatar Filme herausbringen wird, und auch sein kürzlich bestätigtes kommendes Terminator-Projekt.