Avatar 4 ist laut James Cameron "sehr wahrscheinlich",

Wie wir wissen, erzielte Avatar: Fire & Ash nicht ganz denselben Kassenerfolg wie die beiden vorherigen Filme. Unsere dritte Reise nach Pandora ließ uns nicht so lange warten wie der zweite Film, weshalb die Fans vielleicht etwas müde von 3 Meter langen Aliens waren. Das ließ die Fortsetzungen Avatar 4 und 5 in einer Art Schwebezustand zurück.

Bei den Saturn Awards, wie von ScreenRant berichtet, sagte Regisseur James Cameron, dass er zwar noch keine Entscheidung zu Avatar 4 getroffen habe, aber glaube, dass der Film "sehr wahrscheinlich" sein wird. Er sagte außerdem, dass er das Feedback des Publikums berücksichtigen werde.

Ursprünglich waren Avatar: The Way of Water und Avatar: Fire & Ash als ein Film konzipiert. Da Größe und Maßstab zu groß waren, musste Cameron sie jedoch in zwei Teile teilen. Das bedeutet, dass die erste Handlung von Avatar 3 technisch gesehen von Avatar 4 und 5 abgedeckt wird. Hoffen wir, dass wir diese Filme eines Tages sehen, wenn auch nur, um die Geschichte von James Camerons Sci-Fi-Welt abzuschließen.