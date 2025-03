Auslosung des Viertelfinales des FA Cups mit sehr ungewöhnlichen Mannschaften

HQ

Nach einem intensiven Wochenende, an dem Manchester United im Elfmeterschießen gegen Fulham und Newcastle mit 1:2 gegen Brighton verlor, erreicht der FA Cup das Viertelfinale. Bis Ende März werden die acht verbleibenden Mannschaften auf vier reduziert, nach spannenden Spielen, darunter ein Londoner Derby (Fulham gegen Crystal Palace), ein Spiel zwischen einem Champions League Team und einem Championship Team (Aston Villa vs. Preston) und Manchester Citys letzte Chance, in diesem Jahr einen Titel zu gewinnen.

Das Viertelfinale findet am Wochenende vom 29. bis 30. März statt. Es wurden keine genauen Daten genannt, aber wir kennen die Auslosung bereits:



Preston gegen Aston Villa



Fulham gegen Crystal Palace



Bournemouth gegen Manchester City



Brighton vs. Nottingham Forest / Ipswich (wird nach dem Spiel am Montag um 19:30 Uhr GMT festgelegt)



Die acht (naja, immer noch neun) verbliebenen Mannschaften sind interessant, denn mit Ausnahme von Manchester City, das 2023 den FA Cup gewinnt, haben es die restlichen Mannschaften seit Jahrzehnten nicht mehr geschafft. Aston Villa gewann zuletzt 1957, Ipswich 1978 und Preston (das einzige Zweitliga-Team, das noch im Rennen war) gewann zuletzt 1938. Der Rest hat es noch nie gewonnen.

Keines dieser Teams wird im EFL-Cup-Finale zwischen Liverpool und Newcastle am 16. März dabei sein.