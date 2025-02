Auslosung der Conference League: Rivalen für Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale stehen fest

HQ

Nach den Auslosungen derChampions League und der Europa League war der einzige verbleibende europäische Wettbewerb der Männer die Conference League. Im schweizerischen Nyon stehen die Paarungen für die nächste Runde sowie die Reihenfolge für das Viertel- und Halbfinale fest.

Die Achtelfinalspiele werden am Donnerstag, 6. März, und Donnerstag, 13. März, ausgetragen. Die Viertelfinals finden am 10. und 17. April oder im April statt, die Halbfinals am 1. und 8. Mai. Das Finale findet am 28. Mai 2025 im Stadion Wrocław in Polen statt.



Real Betis gegen Vitória SC



Jagiellonia gegen Cercle Brugge



Celje vs. Lugano



Panathinaikos gegen Fiorentina



Borac gegen SK Rapid



Pafos vs. Djurgården



Molde gegen Legia Warszawa



Kopenhagen gegen Chelsea



Reihenfolge der Viertel- und Halbfinals

Bei der Auslosung wurde auch die Reihenfolge bestätigt, in der die Mannschaften das Viertelfinale und das Halbfinale bestreiten werden (wobei die Mannschaft das Rückspiel zu Hause bestreiten wird).

Viertelfinale



Real Betis oder Vitória SC gegen Jagiellonia oder Cercle Brugge (das Rückspiel findet zu Hause statt)



Celje oder Lugano gegen Panathinaikos oder Fiorentina (spielt das Rückspiel zu Hause)



Kopenhagen oder Chelsea gegen Molde oder Legia Warszawa (spielt das Rückspiel zu Hause)



Pafos oder Djurgården gegen Borac oder SK Rapid (spielt das Rückspiel zu Hause)



Halbfinale