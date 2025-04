Aurélio da Silva Pereira, Scouter, der Cristiano Ronaldo oder Figo entdeckte, stirbt im Alter von 77 Jahren

HQ

Aurélio da Silva Pereira, ehemaliger Fußballtrainer und Spielerscout des Sporting Clube de Portugal, ist im Alter von 77 Jahren gestorben, wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte. Er war Spieler in der Jugend, dann Trainer der Jugendmannschaften, aber am besten erinnert man sich an ihn, weil er von 1988 bis 2019 für das Spielerrekrutierungs- und Jugendförderprogramm verantwortlich war und für die Suche nach Talenten wie Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Rui Patricio, Simao oder Rafael Leao verantwortlich ist.

Dank seiner Arbeit gelang Dutzenden portugiesischen Spielern der Durchbruch im Profifußball, viele wechselten später zu anderen, größeren Vereinen außerhalb Portugals. Aber sie sind nach wie vor ein Stolz des Landes, und als Portugal 2016 die UEFA-Europameisterschaft gewann, waren zehn der Spieler von ihm entdeckt worden, was ihnen den Spitznamen "Die Aurélios" einbrachte. So wurde Aurélio nicht nur bei den Fans von Sporting CP, sondern im ganzen Land zu einer beliebten Figur.

Aurélio da Silva erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2017 die Medaille für sportliche Verdienste der Stadt Lissabon und 2018 den Verdienstorden der UEFA in Anerkennung seines Beitrags zur Entwicklung des portugiesischen und europäischen Fußballs.