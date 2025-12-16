Audi Revolut, angekündigt als Rebranding des Formel-1-Teams, verspricht Vorteile für Revolut-Nutzer

HQ

Die Formel 1 2026 wird elf Teams auf dem Grid haben, darunter ein brandneues (Cadillac) sowie ein aktuelles Team, das seinen Namen und seine Marke umwandelt: Kick Sauber verwandelt sich in Audi und genauer gesagt in Audi Revolut F1 Team, den offiziellen Namen des Teams und trägt den Namen der Bank Revolut, ihrem Hauptsponsor. Das Team wird in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz ansässig sein.

Die Ankündigung des Sponsorings durch Revolut spiegelt wider, dass die Bank "das Streben nach Innovation, Leistung und der Vernetzung mit einem vielfältigen, internationalen Publikum teilt" und die Partnerschaft App-basierte Vorteile für Revolut-Nutzer bringen wird sowie Revolut Pay in den Online-Shop von Audi integrieren wird.

Was sich bei Kick Sauber nicht ändert, sind die Fahrer: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto. Der Teamchef, Jonathan Wheatley, bleibt ebenfalls im Team, mit Mattia Binotto als Leiter des Audi F1-Projekts, der zuvor bei Ferrari tätig war.

Das Team hat außerdem bestätigt, dass die offizielle Startveranstaltung am 20. Januar 2026 in Berlin stattfinden wird, mit der Enthüllung der Rennlackierung.