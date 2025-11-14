ATP Finals, Zeitplan für Halbfinale am Samstag bestätigt: "Es ist kein großes Handicap, aber..."

HQ

Die ATP hat die Spielreihenfolge für die Halbfinals der ATP Finals an diesem Samstag bestätigt. Jannik Sinner hat die Nachmittagsschicht bekommen: Er spielt um 14:00 Uhr MEZ, 13:00 Uhr GMT gegen Alex de Miñaur. In der Zwischenzeit spielt Carlos Alcaraz in der Nachtschicht, um 20:30 Uhr MEZ, 19:30 Uhr GMT gegen Alexander Zverev oder Felix Auger-Aliassime, je nachdem, wie das Spiel heute Abend ausgeht.

Der enge Terminkalender zwingt Sinner zu zwei Tennismatches in 24 Stunden: Am Freitag um 14.00 Uhr spielt er gegen Ben Shelton, das letzte Spiel in der Gruppenphase, das unwichtig ist: Shelton ist bereits ausgeschieden und Sinner hat sich als Gruppenführer qualifiziert. Das große Spiel heute Abend zwischen Zverev und Auger-Aliassime wurde in die attraktivere Abendschicht, um 20.30 Uhr, verlegt.

Sollte sich Sinner jedoch für das Finale qualifizieren, wird er mehr Stunden Pause haben als Alcaraz, der das Halbfinale am Samstagabend bestreitet, und im Falle eines Sieges würde er das Finale weniger als 20 Stunden später, am Sonntagnachmittag, spielen.

Alcaraz würde sich vor einem möglichen Finale weniger ausruhen: "Es ist kein großes Handicap, aber... "

"Je weniger Erholungszeit man hat, desto schlimmer ist es natürlich. Ich sage nicht, dass es ein großes Handicap ist, aber es ist nicht dasselbe, um 11:30 oder 12 Uhr fertig zu sein und um 2 Uhr morgens ins Bett zu gehen, wie um 11 Uhr ins Bett zu gehen und alles viel früher zu erledigen. Die Erholungszeit und die Ruhezeit haben einen großen Einfluss darauf, ob wir am Sonntag in guter Verfassung sind", sagte Alcaraz (via Marca).

Glaubst du, dass Alcaraz und Sinner am Sonntag in einem weiteren Finale aufeinandertreffen werden?