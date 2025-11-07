ATP ändert sein Logo: Es wurde "neu konzipiert für das digitale Zeitalter"

HQ

Die Association of Tennis Professionals (ATP) hat das neue Logo angekündigt, das "vereinfacht und für das digitale Zeitalter neu konzipiert" wurde, ihr sechstes Logo seit der Gründung des Dachverbands des professionellen Herrentennis im Jahr 1972. Das Logo ist sehr ähnlich, behält die Typografie bei und verwendet sehr ähnliche Farben, eliminiert jedoch das Wort "Tour " und das Bild des Tennisspielers in der Mitte, um es zu vereinfachen und "die Vielseitigkeit über Plattformen und Produkte hinweg zu erhöhen".

Von nun an wird die ATP Tour (die wichtigste - und einzige - Elite-Tennistour) dieses Logo verwenden, ohne den "Tour "-Teil. Die ATP Challenger Tour, ihre zweitrangige Tour, wurde nicht erwähnt, aber es wird erwartet, dass sie sich entsprechend ändern wird.

"Unsere neue Identität fängt die Dramatik, Präzision und Dynamik der Tour ein, verbindet sich mit den Fans von heute und inspiriert die nächste Generation, Tennis zum ersten Mal für sich zu entdecken", sagte ATP-CEO Eno Polo.

ATP sagt, dass die Logo-Evolution Teil eines umfassenderen Markenupdates ist, das 2026 an allen ATP-Touchpoints eingeführt werden soll und eine Strategie zur Einbindung eines jüngeren Publikums mit mehr Partnerschaften wie denen mit TikTok und Overtime umfasst. Tatsächlich wurde einen Tag nach dem neuen Logo eine neue Partnerschaft mit Spotify angekündigt, um mehr Videoinhalte auf die Plattform zu bringen.

Anfang 2025 änderte auch das Damen-Pendant WTA sein Logo von 2020, und die International Tennis Federation (ITF) kündigte eine viel größere Änderung an: Es wird in "World Tennis" umbenannt, um es an andere internationale Verbände wie World Athletics und World Aquatics anzupassen.