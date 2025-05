Atomic Heart übersteigt 10 Millionen Spieler

HQ

Viele waren von der Idee des Atomic Heart absolut hingerissen, als es der Welt präsentiert wurde und ein sowjetisches BioShock -Erlebnis bot. Als das Spiel Anfang 2023 auf den Markt kam, erwies es sich ebenfalls als Hit, auch wenn das Gameplay zu einer Vielzahl von Meinungen und Eindrücken führte. Trotzdem war das Spiel größtenteils ein Erfolg, so sehr, dass es in den rund 25 Monaten seit seinem Debüt nun geschafft hat, die Marke von 10 Millionen Spielern zu überschreiten.

Dies wurde von Entwickler Mundfish in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt, in dem das Studio feststellt, dass das Spiel "offiziell 10 MILLIONEN Spieler weltweit erreicht hat!" Der Schöpfer fügt Folgendes hinzu:

"Was als Traum begann, ist zu einer Realität geworden, die über alles hinausgeht, was wir uns vorgestellt haben. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des unermüdlichen Engagements, der mutigen Vision und des unerschütterlichen Fokus unseres Teams auf Qualität. Aber vor allem dank unserer großartigen Community. Deine Leidenschaft, Kreativität und Unterstützung haben Atomic Heart wirklich zum Leben erweckt.

"Von der ersten Idee bis heute warst du Teil dieser Reise. Und wir fangen gerade erst an."

Was die Zukunft für das Spiel bereithält, bleibt unklar, aber es wurde seit dem Start von drei Erweiterungen unterstützt, die wir alle separat getestet haben. Schaut euch unsere Gedanken zu Annihilation Instinct, Trapped in Limbo und Enchantment Under the Sea an.