Es mag ein bisschen voreingenommen gewesen sein, aber ich war immer ein wenig skeptisch gegenüber Atomic Heart. Die Trailer und das Gameplay, die Entwickler Mundfish im Vorfeld der Veröffentlichung geteilt hat, haben das Spiel bemerkenswert aussehen lassen, und jahrelange Enttäuschung von Trailern haben mich dazu gebracht, jede Meinung wie diese zu hinterfragen. Aber wie auch immer, Atomic Heart ist jetzt da und ich bin in den letzten Tagen gründlich in die Welt eingetaucht, um zu sehen, wie sich dieses erwartete Projekt tatsächlich in der Praxis entwickelt.

Lassen Sie mich zunächst feststellen, dass die Grafik und die Präsentation von Atomic Heart diesen Trailern und einigen anderen gerecht wird. Die Welt ist wunderbar umgesetzt, wunderschön geformt, voller Charaktere und alles spielt unglaublich flüssig mit seidig glatten Animationen und Bildraten. Atomic Heart's Welt von Facility 3826 ist ohne Zweifel eine der kreativsten Spielwelten, die ich bisher gesehen habe, und obwohl sie sehr an BioShock erinnert (insbesondere die schwimmende Stadt Columbia in BioShock Infinite , was ironisch ist, weil dies ein Spiel ist, das im Kommunismus verwurzelt ist, während es in Columbia um Kapitalismus und den amerikanischen Traum geht), ist es nicht zu leugnen, dass das Team von Mundfish wirklich seine kreativen Säfte fließen ließ, um dieses beeindruckende Videospiel zu kochen.

Die ersten 30 Minuten von Atomic Heart sind auch eine der stärksten Eröffnungen eines Videospiels, die ich je erlebt habe, mit Tonnen von Details und Farben, die diese alternative Welt der Sowjetunion zum Leben erwecken - obwohl es erwähnenswert ist, dass es der Eröffnung deutlich an Spieleraktionen und Handlungsfähigkeit mangelt. Die Erzählung ist auch interessant und wurzelt in Geheimnis und Verrat, wobei Sie, der Spieler, die Aufgabe haben, die Teile zusammenzusetzen, um festzustellen, warum und wie Facility 3826's Roboterpopulation ihre Murmeln verloren hat und welche dunklen und schrecklichen Geheimnisse die scheinbar perfekte utopische Gesellschaft bewahrt. Es ist, ohne den Schatten eines Zweifels, sehr BioShock, und ich habe absolut keine Probleme damit, da die Welt und die Geschichte ausgezeichnet sind.

Aber hier beginnen die Dinge in Atomic Heart in meinen Augen auseinanderzufallen, da das Makro dieses Spiels, die breiteren und einflussreicheren Teile, alle sehr gut sind, aber das Mikro, die kleinen Details, die sich auf das eigentliche Gameplay beziehen, neigen dazu, zu kämpfen. Nehmen wir zum Beispiel den Kampf. Die Roboter und die Feinde, denen du dich stellen musst, sind brillant gestaltet und manchmal wirklich furchterregend. Aber sie zu bekämpfen fühlt sich wie eine lästige Pflicht an, weil Atomic Heart in der Praxis ein ziemlich starres Spiel ist. Sie können nicht sprinten, es wird nicht wirklich erwartet, dass Sie gegen alle Roboter kämpfen (obwohl Sie können, wenn Sie wollen), und das Gameplay wurde so gestaltet, dass es sich nicht so glatt und flüssig anfühlt wie andere FPS-Titel. Dies alles gipfelt in einer Erfahrung, bei der ich den Kampf vermied, wann immer ich konnte, denn während die Schießmechanik gut entworfen und optimiert ist, sind die Bewegungen und der Nahkampf weit davon entfernt. Es ist träge und frustrierend, und es fühlt sich an, als würdest du immer gegen das Spiel kämpfen, um den Protagonisten P-3 (auch bekannt als Major Nechaev) zu einem generischen und aufregenderen Actionhelden zu machen.

Hinzu kommt, dass Munition schwer zu bekommen ist, und selbst der Erwerb und die Aufrüstung neuer Waffen ist eine Plackerei, weil Atomic Heart ein so überwältigendes Ressourcensystem hat, was zu kompliziert ist. Sie müssen Tonnen verschiedener Ressourcen sammeln, um die Waffen und Fähigkeiten von P-3 verbessern zu können, und da die Plünderungen ebenfalls überimplementiert sind (Sie werden in einen Raum gehen und feststellen, dass jede Schublade, jeder Schreibtisch, jeder Schrank, jede Truhe, jedes Regal usw. geöffnet werden muss, damit Sie minimale Mengen an Ressourcen erwerben können), fügt sich alles zu einer Erfahrung, bei der ich mich nicht aufgeregt oder verleitet fühle, meine eigene Ausrüstung zu verbessern.

Dennoch ist die Welt atemberaubend anzusehen und herumzuwandern, auch wenn sie nicht wirklich danach verlangt, erkundet zu werden. Die geschlossene Welt ist so gestaltet, dass man hauptsächlich den erzählerischen Kernschlägen folgen soll, und wenn man sich entscheidet, woanders zu erkunden, stößt man nie wirklich auf viel Interesse. Das Spiel tut, was es kann, um die Dinge in Form des Kollektiv Neural Network-Einsatzsystems spannend zu halten, bei dem Roboterverstärkungen dorthin geschickt werden, wo auf der Karte Sie Probleme verursachen oder einfach von einer der Hunderte von aufdringlichen Kameras entdeckt werden. Aber wenn man bedenkt, dass man nie wirklich nach einem Kampf sucht, fühlt sich dieses Reaktionssystem ein wenig losgelöst von dem an, was Atomic Heart wirklich als Spiel sein will.

Und ich sage das, weil es klar ist, dass Atomic Heart mehr wie BioShock 1 und 2 sein will, als es Infinite tut. Dennoch ist das Gameplay grundsätzlich so aufgebaut, dass es dem ähnelt, was Infinite auf den Tisch gebracht hat, mit vielen Kampfmöglichkeiten in einer markanten, aber leeren Gefühlswelt, die einfach als Plattform geschaffen wurde, um die Geschichte zu erzählen, und wenig anderes. Für mich gibt das alles Atomic Heart ein hohles Gefühl, bei dem ich einerseits einfach nicht anders kann, als zu sabbern und die Erzählung und das Weltdesign zu feiern, aber andererseits Schwierigkeiten habe, Unterhaltung und Nervenkitzel zu finden, wenn ich in das Gameplay eingebunden bin.

Ich möchte auch hinzufügen, dass es einige Bereiche gibt, die wirklich schrecklich sind, einschließlich der Sprachausgabe von P-3 und des Dialogs, den er mit seinem sprechenden Handschuh teilt. Es ist flach, langweilig und lässt dich immer vor Enttäuschung seufzen, wenn einer der beiden etwas unglaublich Dummes und Dummes sagt, das an Duke Nukem erinnert. Glücklicherweise ist der Handschuh zumindest als Werkzeug nützlich und kann für eine von vielen Fähigkeiten verwendet werden, einschließlich Telekinese und Frostangriffe, die praktisch sind, um mit der Welt zu interagieren und Feinde zu verlangsamen, was zugegebenermaßen den Kampf erleichtert und angenehmer macht - obwohl es keineswegs eine vollständige Lösung ist.

Es wird wahrscheinlich niemanden überraschen zu hören, dass ein Spiel von Atomic Heart's Größe auch seinen gerechten Anteil an Bugs und klobigen Design-Features hat, denn nach dem, was ich erlebt habe, tut es das. Zwischen Türen, die sich nicht für wiederholte Dialogzeilen öffnen, bis hin zu Levels, die so gestaltet sind, dass Feinde dich gegen zerklüftetes Gelände festnageln und dich dann zu Tode prügeln, während du dich einfach nicht bewegen oder kontern kannst, gab es viele Male, in denen ich aus Gründen außerhalb meiner Kontrolle gestorben bin, und eine gleiche, wenn nicht größere Anzahl von Malen, in denen ich das Hauptmenü verlassen musste, um das Spiel zum Laufen zu bringen. wieder.

Hoffentlich kann Mundfish einige dieser Probleme im Vorfeld bis zum Start ausbügeln, denn es gibt wirklich viel zu lieben an diesem Spiel. Die Grafiken sind so "Next-Gen" wie möglich, die Welt ist wunderbar, der Ton und der Soundtrack sind von höchster Qualität und die Erzählung ist durch und durch interessant und fesselnd. Wenn es nicht für seine klobige und überkomplizierte Natur wäre, wäre Atomic Heart wahrscheinlich eines der besten Spiele des Jahres, weshalb es eine Schande ist, dass es von einer so breiten Liste kleiner, aber häufiger Probleme enttäuscht wird.