Atomic Heart: Trapped in Limbo

Ich mochte Atomic Heart nie so sehr. Während andere über alle Gameplay-Einschränkungen hinwegsehen und die ambitioniert gestaltete Mythologie genießen konnten, fiel mir auf, wie steif, monoton und geradezu langweilig sie war. Mundfishs russisches Bioshock-Plagiat war nie mehr als ein Achselzucken, daher ist es wichtig, dass ihr wisst, wo ich im Vergleich zur Atomic Heart-Bewertung von Gamereactor stehe. Ich hätte nie mehr als vielleicht maximal 5/10 für das Basisspiel gegeben, und das im Hinterkopf zu behalten, wenn du weiterliest, denke ich, dass es wichtig ist. Atomic Heart war und ist ein stilvoll gestaltetes Produkt, dessen tatsächliche Spielbarkeit nie über "sehr mittelmäßig" hinauskam und mit diesen Erwartungen habe ich neulich die Erweiterung Trapped in Limbo begonnen.

Der Aufbau ist so einfach wie verdreht. Direkt nach der letzten Sequenz im Basisspiel setzt diese Erweiterung an und laut den Entwicklern selbst geht es darum, hier mehr über die Ursprünge der P-3 zu erfahren. Nachdem ich Trapped in Limbo durchgespielt habe, kann ich nicht sagen, dass ich viel klüger geworden bin. Richtig genervt. Ich habe mich schon mehrmals geärgert. Die Grundidee dabei ist, die Geduld des Spielers wirklich auf die Probe zu stellen. Man wird mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Herausforderungen in Form von angenehm einfallslosen, dämlich abwechslungsreichen Jump'n'Run-Momenten konfrontiert, und man muss hier wirklich über die fehlerhafte Sprungmechanik hinwegsehen, um auch nur den ersten kleinen Hindernisparcours zu bewältigen.

Das Design ist mehr oder weniger der Zuckerrausch-Themenwelt von Röjar Ralf entlehnt, in der Kaugummistangen, Zuckerstangenwege und schwimmendes Gebäck das Rückgrat eines Hindernisparcours bilden, der sich wie aus einem Handyspiel anfühlt. Du musst auf Lebkuchen springen, bevor sie dich in den Abgrund schleudern (bis zum sicheren Tod), harte Karamellbonbons vermeiden und die weichen treffen, in Sahne landen und mit einer knallpinken Schrotflinte auf angreifende Zuckerfiguren schießen. Ich verstehe, dass die Spieleentwickler über all die lustigen Ideen gelacht haben, als sie ausgebrütet waren, denn in den Händen eines erfahreneren Teams mit einem besseren Verständnis von Jump'n'Run-Spielen hätte vieles von dem, was hier geboten wird, funktionieren können.

Aber nichts funktioniert. Nichts.

Die Sprünge sind nachlässig unpräzise und die Tatsache, dass Mundfish lange Abschnitte von Subway Surfer-Strecken eingeworfen hat, auf denen ich in der Rolle einer Ente herumgleiten und Hindernissen ausweichen muss, sollte fast schon als unhöflich gelten, wenn man bedenkt, dass Trapped in Limbo tatsächlich 8,99 £ kostet. Nachdem ich mich durchgezwängt habe, sollte ich stattdessen das Geld bekommen, pro Minute. Als Entschädigung. Denn Trapped in Limbo fühlt sich an wie Gaming, knallpinke Folter für sich. Die Atmosphäre soll Alice im Wunderland-Stil sein, mit deutlichen Merkmalen von Bioshock Infinite, aber nichts funktioniert. Schlechteres Gameplay ist auch schwer zu finden, es sei denn, wir fangen an, im schlechtesten Stapel aus dem Jahr 2023 zu graben, wo unsterbliche Supermeisterwerke wie Skull Island: Rise of Kong und Walking Dead: Destinies überfüllt sind. Mundfish sollte inzwischen erkennen, dass Design nicht ausreicht. Stilvolle Polygon-Torten oder wunderschöne Archivräume in einem russischen Forschungszentrum (dem Basisspiel) werden keinen Ego-Shooter vor schrecklichen Spielmechaniken und spannungslosen Gegnerbegegnungen bewahren.