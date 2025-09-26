Atlético de Madrid wird vor dem Madrid-Derby am Samstag weniger Ruhezeit haben als Real Madrid

HQ

An diesem Wochenende findet das erste Madrid-Derby zwischen Atlético de Madrid und Real Madrid statt. Es findet am Samstag, den 27. September, um 16:15 Uhr im Metropolitano-Stadion statt. Atleti hat dieses Mal Heimvorteil, aber ihre Spieler haben weniger Ruhezeit als Madrid: 65 Stunden zwischen einem Spiel und dem nächsten, was weniger ist als der Standard (mindestens) von 72 Stunden zwischen einem Fußballspiel und dem nächsten.

Atleti spielte am Mittwoch um 21:30 Uhr gegen Rayo Vallecano (3:2-Sieg), Real Madrid spielte am Dienstag um 21:30 Uhr gegen Levante (4:1-Sieg).

Daraufhin beschwerte sich der spanische Fußballverband (AFE) bei LaLiga und forderte eine Änderung der Spielzeit. LaLiga akzeptierte ihren Antrag nicht, da die Verschiebung des Spiels auf Sonntag Real Madrid geschadet hätte: Sie haben eine lange Reise nach Kasachstan in der Nähe von China vor sich, wo Real Madrid ein Champions-League-Spiel gegen Kairat bestreiten wird. Wäre das Spiel am Sonntag ausgetragen worden, hätte Real Madrid kaum 48 Stunden Zeit gehabt, um sich auszuruhen, dazwischen lag ein 13-stündiger Flug.

Im Gegenzug durfte Atleti zwei Ligaspiele in Folge zu Hause bestreiten, um zumindest die Ermüdung des Reisens zu verringern (obwohl beide Spiele, gegen Real Madrid und Rayo Vallecano, gegen Mannschaften aus derselben Stadt stattfanden).

"Angesichts des erhöhten Verletzungsrisikos und der Verschlechterung, die durch die Ermüdung der Fußballer nach dem Spiel verursacht wird, war es für AFE immer nicht verhandelbar, dass Spieler, die an zwei Spielen pro Woche teilnehmen, eine Erholungszeit zwischen 72 und 96 Stunden haben", sagte AFE in einer Erklärung im vergangenen März.