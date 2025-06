Athleten und IOC reagieren geschlossen gegen Enhanced Games: "Völlig unverantwortlich und unmoralisch"

HQ

In der vergangenen Woche fand das 12. Internationale Athletenforum in Lausanne, Schweiz, statt. Mehr als 400 Athletenvertreter versammelten sich am 11. und 12. Juni, darunter das Internationale Olympische Komitee (IOC), die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), das Internationale Paralympische Komitee und viele mehr, um einige drängende Themen rund um die Athleten zu diskutieren.

Eines der Themen, das von allen Athleten und Vertretern einstimmig unterstützt wurde, ist ihre Haltung gegen die Enhanced Games, einen privaten Wettbewerb, der von Geschäftsleuten wie Donald Trump Jr. unterstützt wird und die Teilnehmer dazu ermutigt, Substanzen zu konsumieren, um ihre Sexualität zu verbessern, mit anderen Worten, um sich selbst zu dopen. "Sport mit Superkräften" sozusagen.

Bevor das Forum begann, veröffentlichte das IOC eine Erklärung, in der es diese Spiele vehement ablehnte: "Als Athleten glauben wir, dass die Enhanced Games oder alle Veranstaltungen, die den Einsatz von leistungssteigernden Substanzen und Methoden fördern, ein Verrat an allem sind, wofür wir stehen."

"Diese Ereignisse untergraben die Integrität des Sports und die Verantwortung, die Sportler als Vorbilder in der Gesellschaft haben. Die Förderung leistungssteigernder Substanzen sendet eine gefährliche Botschaft – vor allem an zukünftige Generationen. Diese Substanzen können schwerwiegende langfristige gesundheitliche Folgen oder sogar den Tod verursachen, und es ist völlig unverantwortlich und unmoralisch, Sportler zu ermutigen, sie zu konsumieren."

Die Erklärung erhielt großen Applaus, als sie auf dem Forum verlesen wurde, und zeigte ihr Engagement für "Fairplay, ethisches Verhalten und Respekt" und versprach, "alles zu tun, um die Integrität des Sports für zukünftige Generationen zu schützen".