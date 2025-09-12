Der Markt für OLED-Bildschirme für Spiele boomt nach wie vor, und der Standard ist im Allgemeinen hoch. Die Preise waren auch hoch, aber glücklicherweise versucht Asus etwas Günstigeres, aber leider wird es wahrscheinlich noch lange dauern, bis ein guter OLED-Bildschirm nicht so viel kostet wie eine große Grafikkarte.

Das Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG verwendet Samsungs QD-OLED-Panel der 4. Generation, und wir sprechen von einem 10-Bit-Panel, 30-Bit-Farben, 4K-Auflösung, 165 ppi, 99 % DCI-P3 und 1000 nits Helligkeit. Hinzu kommen HDR10, eine Reaktionszeit von 0,003 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, und ja, es werden direkt 220 V benötigt. Auf dem Papier klingt es gut, und in der Praxis ist es das auch, da der Bildschirm sowohl eine solide Gleichmäßigkeit des Lichts als auch natürliche Farben aufweist, die ein ruhiges und angenehmes Bild vermitteln. Der Text erscheint scharf und präzise, und es gibt keine Farben, die hervorstechen. Der Bildschirm wird außerdem mit einer dreijährigen Garantie geliefert.

Und dann gibt es noch alle Extras: massive passive Kühlplatten, Schutzprogramme, Kompatibilität mit Nvidia G-Sync und Anti-Flicker-Systeme. Und dann sind da noch die Anschlüsse: DP 1.4, HDMI 2.1 und USB-C mit 90W PD und USB-Hub. Ja, es gibt eine Kopfhörerbuchse, und nein, verwenden Sie sie nicht. Es ist auch Platz für einen KVM-Switch, der eine willkommene Ergänzung ist.

Leider ist der Ständer aus Kunststoff und ziemlich sperrig, aber er ist trotzdem so klein, dass er mich nicht wirklich stört, vor allem nachdem ich plötzlich gemerkt habe, dass der Riss darin als Handyhalterung konzipiert ist. Auf der anderen Seite lässt er sich unglaublich leicht drehen und ist generell leicht zu verstellen.

Ich kann mich nicht erinnern, dass ich auf früheren Asus OLED-Bildschirmen besondere Probleme mit Flimmern hatte, aber der Kampf dagegen wurde ernst genommen. Es gibt eine neue 2.0 Anti-Flicker -Funktion, von der Asus glaubt, dass sie das Flimmern um bis zu 20 % reduzieren kann. Sicherlich beeindruckend, aber Flimmern ist für mich nur gelegentlich ein Problem mit OLED, obwohl es vorkommt. Der Bildschirm wurde nicht auf einer Konsole getestet, daher wurden VRR und andere Funktionen, die normalerweise mit Konsolen verwendet werden, nicht getestet.

Die Software ist schön, einfach zu navigieren, aber auch vollgepackt mit einer Vielzahl von Einstellungen. Abgesehen von Profilen müssen sich viele Leute jedoch nicht damit herumschlagen, und ich würde behaupten, dass die meisten Benutzer den Bildschirm einschalten, feststellen, dass das Bild gut ist, und die Software nie installieren.

Wie bei so vielen anderen Bildschirmen gibt es ein Standard-Fadenkreuz und Verbesserungen bei dunklen Bereichen. Wie üblich muss ich darauf hinweisen, dass dies in Spielen mit kompetitiven Elementen nicht erlaubt sein sollte. Ich denke jedoch, dass die eingebaute Sniper-Funktion, mit der man den Bildschirm vergrößern kann, weitaus schlechter ist, aber Asus ist nicht das erste oder letzte, das diese Art von Funktionalität anbietet. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte die Funktion in der Software nicht finden.

Asus hat weitaus spannendere Ideen zu bieten, wie z.B. einen Abstandssensor, der automatisch ein schwarzes Bild auf dem Bildschirm anzeigt, wenn man längere Zeit nicht am Tisch sitzt, und leider sind solche automatisierten Funktionen wahrscheinlich der Weg in die Zukunft. Es ist nicht neu, es hat man schon einmal gesehen, aber es ist immer noch schön. Natürlich gibt es alle üblichen Features: automatische Lichtbegrenzung in statischen Bereichen, Pixelverschiebung und Rekalibrierung, alles um ein Einbrennen zu verhindern. Aus dem gleichen Grund gibt es, wie bei vielen anderen, eine Dimmsteuerung, eine Prozesslinienerkennung, kombiniert mit einer großen Kühlplatte auf der Rückseite. Und es wird durch eine dreijährige Garantie abgesichert, eine klare Verbesserung, und wir freuen uns darauf, dass sich diese Garantien auf 4, 5 und vorzugsweise 6 Jahre oder mehr erstrecken.

Asus setzt wie viele andere auf großzügige Rundungen: Aus 26,5 Zoll wird 27, aus 31,5 Zoll wird 32, wie bei allen anderen auch.

Normalerweise kann ich einen Bildschirm mit glänzender Oberfläche nicht ausstehen, da er zu viel Licht reflektiert und oft künstlich wirkt. Aber hier spielt das keine Rolle; Im Gegenteil, es hilft dabei, das Bild lebendiger zu machen.

Sie können im Angebot für 839 £ finden, aber der traditionelle Preis beträgt 939 £. Allerdings ist es für diese Größe von OLED der Spitzenklasse immer noch sehr günstig, und es handelt sich nicht um ein altes Panel, sondern um ein modernes Display der 4. Generation mit QD-Schicht. Meine einzige Beschwerde ist, dass der getestete Bildschirm nur 27" groß ist. Ich denke, dass wir mit 4K auf 30" springen müssen, vorzugsweise 32". Aber dann ist es gut, dass Asus mir zuvorgekommen ist und bereits eine 32" Version in den Handel gebracht hat.