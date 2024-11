Asus ROG Phone 9 Pro

HQ

Unter den wichtigsten Smartphone-Markteinführungen in diesem Jahr waren nur wenige so konsequent in ihrer Designphilosophie oder so hartnäckig bei der Überschreitung der Grenzen dessen, was wir unter dem traditionellen Smartphone-Formfaktor verstehen, wie die ROG Phone -Serie von Asus. Während die meisten anderen Konkurrenten, darunter Flaggschiffe wie dieS Ultra -Serie von Samsung, bei jährlichen Upgrades oft konservativer vorgehen, scheint Asus nur das physisch Mögliche zu vorbehalten.

Es ist nicht so, dass sie jedes Jahr die Form ändern, sondern dass sie dem Verbraucher jedes Mal einen ziemlich einfachen Pitch anbieten: "das Beste vom Besten - nicht weniger". Das ROG Phone 9 wurde gerade erst enthüllt, wir spielen seit ein paar Wochen damit und wir freuen uns, sagen zu können, dass dieser neueste Zuwachs in der mittlerweile legendären Reihe die stolze Tradition am Leben erhält.

Wir denken, dass wir diese Überprüfung leicht mit etwas so Einfachem wie einer Liste der wichtigsten Spezifikationen beginnen können. Dies ist schließlich ein Spezifikationstelefon, und ein Teil der Geschichte des ROG Phone 9 besteht wirklich nur darin, sich die Spezifikationsliste anzusehen, also hier ist es:



Snapdragon 8 Elite (3nm)



Adreno 830 GPU-Einheit



24 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher



1TB UFS 4.0-space - NFTS-Unterstützung, wenn Sie weiter expandieren möchten



IP68-Zertifizierung, Kopfhöreranschluss mit erweitertem 32-Bit/384kHz DAC



WIFI 6E, Bluetooth 5.4



5800mAh Akku



65 W kabelgebundenes Laden (Sie erhalten ein Ladegerät in der Box), 15 W kabelloses Laden, 10 W umgekehrtes kabelloses Laden



Drei separate Kameraobjektive (Standard-Weitwinkel, 3-fach optisches Teleobjektiv und 120-Grad-Ultraweitwinkel)



Das ist eine ganz schöne Liste, nicht wahr? Jedes dieser Elemente sind einzelne Teile des Gesamtpuzzles, erzählen aber genau die gleiche Geschichte - dass Asus einem immer eine ordentliche Menge an Premium-Komponenten zur Verfügung stellt und dass jedes ROG Phone seinen hohen Preis als eines der wenigen Flaggschiffe rechtfertigt.

Auf dieser Liste finden Sie nicht einmal einige der beeindruckendsten Funktionen des ROG Phone 9. Wir testen die Pro -Version, die mit AniMe Vision auf der Rückseite, 648 programmierbaren Mini-LEDs ausgestattet ist, die eine Reihe von von Asus entworfenen Animationen anzeigen können, und Sie können auch Ihre eigenen Designs entwerfen. Das Beste daran ist, dass es sich nicht um ein Display als solches handelt, wenn Sie es also nicht einschalten möchten, ist es völlig unsichtbar. Es unterstützt sogar AniMe Play, was es Ihnen ermöglicht, kleine Spiele ausschließlich über die Rückseite zu spielen. Es ist brillant.

Auch im Inneren gibt es verbesserte Funktionen, wie z. B. das neue GameCool 9-System. Das neue System sitzt direkter auf dem SoC, verwendet eine größere Graphitplatte, hat eine große Dampfkammer auf der Oberseite und vieles mehr. Es ist extrem technisch und wir wissen noch nicht, ob andere Telefone Probleme haben werden, den vorbereiteten Snapdragon 8 Elite -Chip zu kühlen, aber wir haben überhaupt keine Verlangsamung bei Genshin Impact erlebt und es ist so ziemlich das Anspruchsvollste, was Sie heute mit Ihrem Smartphone tun können.

Sie müssen nicht mehr Ihren AeroActive Cooler verwenden, um eine Kopfhörerbuchse zu erhalten - sie ist genau in dieser Zeit eingebaut, aber die neue AeroActive Cooler X Pro bietet einen größeren Lüfter und liefert laut Asus eine um 29 % effizientere Kühlung. Auch hier hatten wir in unseren Tests keine thermischen Schwierigkeiten und konnten den ROG Phone 9 nicht wirklich dazu bringen, Anzeichen von thermischem Throttling zu zeigen. Das bedeutet, dass das Telefon wie vorgesehen funktioniert, aber gleichzeitig ist es schwer zu sagen, ob es einzelne Initiativen und Komponenten sind, die besonders effektiv sind, oder ob es eine Kombination ist.

Außerdem bekommst du wieder AirTrigger auf der Oberseite, die präziser sind als je zuvor, und dediziertes Zubehör wie Asus' eigenes ROG Tessen, das das Spielerlebnis nur noch verbessert.

Und dann sind da noch die neuen Kameras. Asus hat zuvor erklärt, dass ihre Kameras zwar leistungsfähig, aber nicht streng fokussiert sind, und wir haben das begrüßt. Dieses Mal sind sie jedoch ehrgeiziger geworden und liefern ein 24 mm f/1.9 50 Megapixel Weitwinkelobjektiv mit PDAF und kardanischer Stabilisierung. Flankiert wird es von einem 32-Megapixel-f/2.4-Teleobjektiv mit 3-fachem optischem Zoom und optischer Stabilisierung sowie einem 13-Megapixel-Ultraweitwinkel bei 120 Grad. Täuschen Sie sich nicht; Diese Bilder sind in Ordnung. Mit viel natürlichem Licht erhalten Sie eine anständige HDR-Leistung, einen guten Dynamikbereich und eine akzeptable Farbchemie. Hier sind auf Anhieb keine Warnsignale zu finden, und Spezifikationen, die in der Hardware verwurzelt sind, wie z. B. der optische Zoom und das Sichtfeld des Ultraweitwinkelobjektivs, sind in Ordnung. Aber sobald ein bestimmtes Thema oder Szenario wirklich eine automatische Verarbeitung erfordert, ist klar, dass Asus einfach nicht über die Datenbank verfügt, aus der Samsung,Apple und Google schöpfen können. Das Ergebnis ist nur selten so meisterhaft kalibriert, wie wir es gewohnt sind. Das ist in Ordnung, aber es ist nicht der Grund, warum Sie ein ROG Phone 9 kaufen sollten - es gibt viele andere Gründe.

Loben müssen wir allerdings die kardanisch basierte Stabilisierung des Handys, die in den meisten Tests wirklich überrascht hat. Dies entspricht dem, was wir von den neuesten iPhones oder Google Pixel 9 Pro XL kennen. Es ist wirklich glatt.

Asus weiß, wie man ein ROG Phone erstellt und hat es schon so oft so gut gemacht, dass wir es uns leisten können, direkt etwas Unvergessliches zu erwarten. Die ROG Phone 9 ist ihres Vermächtnisses würdig, und obwohl der verstärkte Fokus auf die Kamera nicht gerade ein Volltreffer ist, ist es immer großartig, Zeuge einer ROG Phone Veröffentlichung zu werden.