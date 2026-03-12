ASUS ROG Kithara Gaming Headset

Es gibt etwas unglaublich Befreiendes, ein Stück Technologie in die Hand zu nehmen, das einfach großartig ist. Da wir an RGB-Beleuchtung, viele Einstellungen und Verbindungen und dies und das gewöhnt sind, ist das ROG Kithara eines der am wenigsten reduzierten Gaming-Geräte, die ich seit langem testen durfte. Klar, es kommt mit vielen Kabeln und verschiedenen Steckern, aber sonst nichts. Dieses Headset ähnelt Studio-Kopfhörern mehr als allem anderen, obwohl es keinen Zweifel gibt, dass diese speziell für Gamer entwickelt wurden.

Im Grunde hat Asus zusammen mit dem chinesischen Audiohersteller Hifiman dieses Headset mit umfangreichen 100-mm-Treibern ausgestattet. Einzigartig in diesem Zusammenhang ist das "Open-Back"-Design mit all seinen Vor- und "Nachteilen", wenn man so will), das vor allem diejenigen anspricht, die Klangqualität über alles andere stellen.

Robuste und langlebige Metallkonstruktion.

Dieses offene Design der Kopfhörer ist vielleicht nichts, was viele Gamer verwenden. Eine kurze, einfache Erklärung des Konzepts selbst ist, dass es in erster Linie ein räumliches Klangbild erzeugt, das in der Wiedergabe eher Lautsprechern ähnelt als dem leicht begrenzten Klang, den "normale" Kopfhörer erzeugen. Und das merkt man.

Wenn man anfängt, Musik zu spielen, kann man eine Klanglandschaft genießen, die, und entschuldigen Sie die klischeehaften Superlative, als räumlich, neutral, ruhig und vor allem sehr detailliert wahrgenommen wird. Musik klingt einfach fantastisch. Wenn du ein gedämpfteres und basslastiges Erlebnis gewohnt bist, klingt es vielleicht etwas "weich". Aber nachdem ich sie ein paar Wochen benutzt habe, fällt es mir unglaublich schwer, etwas anderes über meine Ohren zu legen. Zu Hause habe ich Kopfhörer von Marken wie Astro, Logitech, JBL, Sony und vielen mehr. Und es gibt hier einen wichtigen Punkt bezüglich des "offenen Rücken"-Designs. Es bedeutet, dass dein Ton ausweicht und die Umgebung um dich herum gehört werden kann. Es ist keineswegs eine private Angelegenheit, daher müssen Sie bedenken, dass die anderen Fahrgäste Ihre Musikwahl hören werden, wenn Sie sich auf einer Busfahrt mit ihnen hinsetzen.

Es ist jedoch klar, dass diese für Gaming gedacht sind und allein sitzen. Das ist in keiner Weise negativ gemeint, sondern richtet sich einfach an diejenigen, die die Möglichkeit haben, zu Hause am Computer zu sitzen, ohne jemanden zu stören oder gestört zu werden. Wenn Sie zum Beispiel laute Kinder ausblenden müssen, gibt es andere Optionen, die dafür besser geeignet sind. Open-Back dient dazu, Klang zu priorisieren, nichts anderes.

Es gibt viele Extras und sogar ein zusätzliches Paar Ohrpolster.

Ein Wort wie "Audiophile" wird in solchen Kontexten oft verwendet. Aber es lässt sich nicht leugnen, was es im Grunde ist. Wenn Asus eine Beschreibung wie "Das offene Design erzeugt im Vergleich zu geschlossenen Headsets eine äußerst geräumige, dimensionale Klangbühne. Das Design verbessert die Trennung zwischen tiefem Bass, Mitten und Höhen, um zu verhindern, dass tiefe Frequenzen kritische Hinweise überdecken – sodass man Schritte klar von Explosionen unterscheiden und schneller auf jede Bewegung im Spiel reagieren kann." Es ist leicht zu denken, dass dies typische Werbelinien für alle Produkte sind. Hier jedoch ist es eine Beschreibung, die perfekt widerspiegelt, was wir tatsächlich bekommen.

Ich gründe einige meiner Lieblingsbands und die Songs spiegeln sich ruhig und zugleich aufbauend wider. Kleine Details werden auffällig und die Klanglandschaft ist lebendig, ohne unübersichtlich zu werden. Wenn ich etwas kritisieren müsste, dann wäre es, dass es nicht übertrieben wird. Alles vermischt sich gut, und wenn du etwas Kraftvolleres und mehr Bass möchtest, kannst du das über den EQ anpassen oder nach anderen Optionen suchen, die besser zu dir passen. Es ist schwer genau zu sagen, was es ist, aber die Tatsache, dass ich nach der Testphase überzeugt war, zu meinen bevorzugten kabellosen Kopfhörern zurückzukehren, aber diese stattdessen weiterhin zu benutzen, ist das beste Kompliment, das ich geben kann. Klar, ich hasse Kabel von ganzem Herzen, aber das ist der Preis, den man für besseren Klang zahlt. Egal, ob ich Musik genieße oder ein Spiel spiele, ich würde sagen, dass dies zu den besten gehört, die ich je von einem Gaming-Headset gehört habe.

Nach mehreren Matches in Rainbow Six: Siege X bin ich beeindruckt, wie klar und eigenständig alles tatsächlich klingt. Manchmal sind die Unterschiede klein, aber sie sind trotzdem detailreich und helfen mir im Spiel tatsächlich.

Stilvoll und elegant.

Trotz all des Lobs, das ich bisher gegeben habe, ist es nicht ganz perfekt. Es gibt ein paar Mängel, die verhindern, dass es volle Punkte bekommt, und einer davon ist das Mikrofon. Es ist definitiv nicht schlecht, aber gleichzeitig ist es wirklich "ganz okay". Zusammen mit einem kleinen, ziemlich plastikartigen Adapter (an einem der mitgelieferten Kabel befestigt) zum Anpassen von Lautstärke/Dämpfung fühlt es sich wie eines dieser kleinen Details an, die nicht ganz so luxuriös sind oder die gleiche Liebe wie die Kopfhörer selbst bekommen haben. Du könntest dich auch darüber beschweren, dass die Kabel etwas zu kurz sind, wenn du sie ordentlich an die Rückseite deines Computers führen möchtest.

Aber das sind wirklich die einzigen Nachteile, die mir einfallen. Was die Verarbeitungsqualität und die Passform angeht, sind sie unglaublich stabil und bequem, während das Metallgeflecht an den Seiten und das Stirnband sehr solide wirken. Dass man nach ein paar Stunden dank des Designs nicht schwitzt, ist ebenfalls ein großer Pluspunkt. Ja, es gab viel Lob, aber es ist absolut verdient. Natürlich verstehe ich, dass es sich riskant anfühlt, 285 Pfund für ein Paar Kopfhörer auszugeben, das nicht kabellos ist, aber wenn die Klangqualität oberste Priorität hat, kann ich diese nur sehr empfehlen.